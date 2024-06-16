Английские фанаты напали на сербов, отдыхавших в баре

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вчера, 18:33

Английские фанаты устроили потасовку перед матчем Сербия — Англия.

Болельщики сборной напали на бар, где отдыхали сербы.

По ходу конфликта фанаты начала кидать друг в друга стулья и другие предметы.

На место прибыли 200 немецких полицейских.