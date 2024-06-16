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Английские фанаты напали на сербов, отдыхавших в баре

вчера, 18:33
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия0 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Английские фанаты устроили потасовку перед матчем Сербия — Англия.

Болельщики сборной напали на бар, где отдыхали сербы.

По ходу конфликта фанаты начала кидать друг в друга стулья и другие предметы.

На место прибыли 200 немецких полицейских.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 01:15
Все фанаты с головой не дружат. Разница кто-то более чокнутый, кто-то менее. Фанаты России тоже после матча с японцами устроили бардак в Москве...хотя слово бардак, мягко сказано
bacek15
bacek15
вчера в 21:58
Наглосаксы похожи на дикарей.
a-league
a-league
вчера в 21:41, ред.
Напали на сербов и спровоцировали их албанцы:
https://sportmail.ru/football2024/news/61539288/
а это уже совсем другая история. Было бы удивительно, если бы они этого не сделали. Мерзкий народишко
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 20:34
Это предсказуемо, английские фанаты самые безбашенные и агрессивные в мире из-за патологических неудач своей "знаменитой" сборной "родоначальников" футбола. Весь мир виноват, что Англия ничего не может выиграть.
etpj4972zz8m
etpj4972zz8m
вчера в 20:28
Сербам не испугаться и навалять английским наглецам.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:17
Немецкие полицейские ничего не сделают английским болельщикам..."ворон ворону глаз не выклюет"...их походу и вызвали чтоб стулья починить...а итоге сербы будут виноваты....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:15
Как то быстро у них диарея прошла после Марселя 2016......
Думал ещё лет 10 будут памперсы носить на случай встречи с нашими болельщиками....
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:54
Стул - главное орудие в решении околофутбольных проблем! )
Futurista
Futurista
вчера в 18:37
200 немецких полицаев гасят бритов...видео в студию...наверняка это интереснее футбола)...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:34
Типичные саксы, хотя и сербы не подарок в этом плане
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