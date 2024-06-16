Английские фанаты напали на сербов, отдыхавших в баре

Английские фанаты устроили потасовку перед матчем Сербия — Англия.
Болельщики сборной напали на бар, где отдыхали сербы.
По ходу конфликта фанаты начала кидать друг в друга стулья и другие предметы.
На место прибыли 200 немецких полицейских.
Английские фанаты устроили потасовку перед матчем Сербия — Англия.
Болельщики сборной напали на бар, где отдыхали сербы.
По ходу конфликта фанаты начала кидать друг в друга стулья и другие предметы.
На место прибыли 200 немецких полицейских.
https://sportmail.ru/football2024/news/61539288/
а это уже совсем другая история. Было бы удивительно, если бы они этого не сделали. Мерзкий народишко
https://sportmail.ru/football2024/news/61539288/
а это уже совсем другая история. Было бы удивительно, если бы они этого не сделали. Мерзкий народишко
Думал ещё лет 10 будут памперсы носить на случай встречи с нашими болельщиками....
Думал ещё лет 10 будут памперсы носить на случай встречи с нашими болельщиками....