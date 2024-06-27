«Арсенал» интересуется Калафьори

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вчера, 18:41

В последние несколько часов «Арсенал» проявил интерес к защитнику «Болоньи» .

Однако пока лондонский клуб не ведёт переговоров.

«Ювентус» всё ещё остаётся фаворитом в борьбе за футболиста.