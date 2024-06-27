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«Арсенал» интересуется Калафьори

вчера, 18:41

В последние несколько часов «Арсенал» проявил интерес к защитнику «Болоньи» Риккардо Калафьори.

Однако пока лондонский клуб не ведёт переговоров.

«Ювентус» всё ещё остаётся фаворитом в борьбе за футболиста.

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Все комментарии
xg49rum95waf
xg49rum95waf ответ zdx9jmj8jqj4 (раскрыть)
вчера в 23:32
Борьба только разгорается!
zdx9jmj8jqj4
zdx9jmj8jqj4
вчера в 23:31
После автогола, мало кто будет вести переговоры)
ahnsr9qv6x6s
ahnsr9qv6x6s
вчера в 23:27
Почему бы и нет?
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:54
Это было бы отличным усилением и без того сильной обороны Арсенала! Калафьори отлично продвигает мяч, подключается к атакам, может играть как на своей профильной позиции ЛЦЗ, так и закрыть позицию левого флангового защитника! Подписать этого игрока будет сложно, но покупка стала бы топовой!
Но, Ювентус действительно сейчас в более выигрышной позиции! Во-первых, там новый главный тренер Мотта, который хорошо знаком с игроком по совместной работе в Болоньи, во-вторых, итальянцы неохотно покидают италию и больше любят выступать на родине. Чем Арсенал может переманить игрока, так это тем, что у нас уже готовый, развивающийся проект, готовая конкурентная команда (не в обиду к старушке), а Мотте еще только предстоит сколотить новую команду! Ну и второй вариант это более жирный личный контракт! Но повторюсь, как мне кажется, Юве тут фаворит
wf6qana729db
wf6qana729db
вчера в 19:22
Интерес «Арсенала» к защитнику «Болоньи» Риккардо Калафьори можно объяснить его хорошей игрой и потенциалом. Однако «Ювентус» по-прежнему является главным претендентом на этого футболиста из-за своей финансовой мощи и истории успешных трансферов.
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