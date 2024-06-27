«Арсенал» интересуется Калафьори

В последние несколько часов «Арсенал» проявил интерес к защитнику «Болоньи» Риккардо Калафьори.
Однако пока лондонский клуб не ведёт переговоров.
«Ювентус» всё ещё остаётся фаворитом в борьбе за футболиста.
В последние несколько часов «Арсенал» проявил интерес к защитнику «Болоньи» Риккардо Калафьори.
Однако пока лондонский клуб не ведёт переговоров.
«Ювентус» всё ещё остаётся фаворитом в борьбе за футболиста.
Но, Ювентус действительно сейчас в более выигрышной позиции! Во-первых, там новый главный тренер Мотта, который хорошо знаком с игроком по совместной работе в Болоньи, во-вторых, итальянцы неохотно покидают италию и больше любят выступать на родине. Чем Арсенал может переманить игрока, так это тем, что у нас уже готовый, развивающийся проект, готовая конкурентная команда (не в обиду к старушке), а Мотте еще только предстоит сколотить новую команду! Ну и второй вариант это более жирный личный контракт! Но повторюсь, как мне кажется, Юве тут фаворит
Но, Ювентус действительно сейчас в более выигрышной позиции! Во-первых, там новый главный тренер Мотта, который хорошо знаком с игроком по совместной работе в Болоньи, во-вторых, итальянцы неохотно покидают италию и больше любят выступать на родине. Чем Арсенал может переманить игрока, так это тем, что у нас уже готовый, развивающийся проект, готовая конкурентная команда (не в обиду к старушке), а Мотте еще только предстоит сколотить новую команду! Ну и второй вариант это более жирный личный контракт! Но повторюсь, как мне кажется, Юве тут фаворит