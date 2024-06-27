Глушаков подписал контракт с «Химками»

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вчера, 16:39

Пресс-служба «Химок» объявила о переходе полузащитника .

Игрок уже выступал за подмосковную команду с 2020 по 2022 год. Последним клубом хавбека был ереванский «Урарту», который он покинул по окончании сезона-2023/24.