Глушаков подписал контракт с «Химками»

Пресс-служба «Химок» объявила о переходе полузащитника Дениса Глушакова.
Игрок уже выступал за подмосковную команду с 2020 по 2022 год. Последним клубом хавбека был ереванский «Урарту», который он покинул по окончании сезона-2023/24.
Пресс-служба «Химок» объявила о переходе полузащитника Дениса Глушакова.
Игрок уже выступал за подмосковную команду с 2020 по 2022 год. Последним клубом хавбека был ереванский «Урарту», который он покинул по окончании сезона-2023/24.
Дарю, кому нужно, заглавие нового романа. ))
Дарю, кому нужно, заглавие нового романа. ))