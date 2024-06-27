Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Глушаков подписал контракт с «Химками»

вчера, 16:39

Пресс-служба «Химок» объявила о переходе полузащитника Дениса Глушакова.

Игрок уже выступал за подмосковную команду с 2020 по 2022 год. Последним клубом хавбека был ереванский «Урарту», который он покинул по окончании сезона-2023/24.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Агент Козлова: «До последнего момента был вариант возвращения в „Зенит“»
Вчера, 12:39
ОфициальноДанила Козлов стал игроком «Краснодара»
Вчера, 11:04
Официально«Ростов» выкупил Сако
26 июня
Официально«Акрон» подписал защитника «Енисея»
26 июня
В «Акроне» высказались о трансферах клуба
25 июня
ОфициальноВратарь Евгений Ставер пополнил состав «Рубина»
25 июня
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 21:26
Есть силы - пусть играет. Не кидать же реплики всю оставшуюсю жизнь, как Мостовой.
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:40
- Игрокам сборной страны - надо заканчивать карьеру красиво и достойно... Но можно и так...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:28
Глушака там знают уже))
derrik2000
derrik2000
вчера в 18:49
"Химки - Глушаков: яростная любовь".
Дарю, кому нужно, заглавие нового романа. ))
lotsman
lotsman
вчера в 18:18
Здесь он и закончит свою карьеру.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:28
Если со всей серьезностью и без самогона то еще принесет пользу...)
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:15
Клубу легко даются деньги
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:14
Нагрузка большая на зарплатную ведомость
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:58
Бесполезного банщика взяли...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:47
Никак не угомонится Глушаков. Конечно он уже не тот ,но любопытно
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:45
Поиграет еще за Химки.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 