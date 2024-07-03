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Агент Угальде — о переходе в «Спартак»: «Иногда деньги решают всё»

сегодня, 11:19

Агент Курт Морсинк, представляющий интересы нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, рассказал о решении про переход игрока из «Твенте» в российский клуб.

Иногда ничего нельзя сделать, иногда деньги решают всё, и это экономический шаг. С моей стороны было бы очень лицемерно утверждать, что именно это мы и планировали для Манфреда в футбольном плане. Иногда любому человеку, естественно, если ему предоставляется шанс изменить свою жизнь и жизнь своей семьи, трудно ответить «нет». Не сказать, что это было то, что мы планировали в качестве следующего шага, когда он забивал голы в Нидерландах.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 12:08, ред.
Пока Угальде нулевой. Что будет при новом главном тренере....??? Так обученность и старание у него есть и видно на поле . Может плохо играл потому , что Соболь одеревенел и с Жозе получше будет...??? Во всяком случае время покажет..
.
lotsman
lotsman
сегодня в 12:04
Ну и для чего агент это рассказал? А потом почему то переобулся - "Это неправда и совсем не то, что я сказал. Кто-то все перекрутил. Спартак великий клуб, известный во всем мире, и Манфред играет с огромной страстью к победе."
И кому, интересно, понадобилось перекручивать его слова? И так всем ясно зачем идут в РПЛ. А слова о великом и известном ВО ВСЁ МИРЕ, это дешёвый штамп. Если уж ляпнул - слово не воробей, не поймаешь - так уж придумай что либо поумней, в своё оправдание.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:02
Курт решил немного пофилософствовать насчёт " бабла "...)
shlomo
shlomo
сегодня в 12:00
ну что сказать... хорррррошо подсуетился агент.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:29
В этом переходе выиграл только игрок. Пользыдля Спартака от него я не вижу...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:21
Зенит не даст соврать!Это про деньги)))
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