Агент Угальде — о переходе в «Спартак»: «Иногда деньги решают всё»

Агент Курт Морсинк, представляющий интересы нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, рассказал о решении про переход игрока из «Твенте» в российский клуб.
Иногда ничего нельзя сделать, иногда деньги решают всё, и это экономический шаг. С моей стороны было бы очень лицемерно утверждать, что именно это мы и планировали для Манфреда в футбольном плане. Иногда любому человеку, естественно, если ему предоставляется шанс изменить свою жизнь и жизнь своей семьи, трудно ответить «нет». Не сказать, что это было то, что мы планировали в качестве следующего шага, когда он забивал голы в Нидерландах.
И кому, интересно, понадобилось перекручивать его слова? И так всем ясно зачем идут в РПЛ. А слова о великом и известном ВО ВСЁ МИРЕ, это дешёвый штамп. Если уж ляпнул - слово не воробей, не поймаешь - так уж придумай что либо поумней, в своё оправдание.
И кому, интересно, понадобилось перекручивать его слова? И так всем ясно зачем идут в РПЛ. А слова о великом и известном ВО ВСЁ МИРЕ, это дешёвый штамп. Если уж ляпнул - слово не воробей, не поймаешь - так уж придумай что либо поумней, в своё оправдание.