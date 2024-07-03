Агент Угальде — о переходе в «Спартак»: «Иногда деньги решают всё»

Агент Курт Морсинк, представляющий интересы нападающего «Спартака» , рассказал о решении про переход игрока из «Твенте» в российский клуб.

Иногда ничего нельзя сделать, иногда деньги решают всё, и это экономический шаг. С моей стороны было бы очень лицемерно утверждать, что именно это мы и планировали для Манфреда в футбольном плане. Иногда любому человеку, естественно, если ему предоставляется шанс изменить свою жизнь и жизнь своей семьи, трудно ответить «нет». Не сказать, что это было то, что мы планировали в качестве следующего шага, когда он забивал голы в Нидерландах.