Нагорных: «„Локомотив“ не мог перебить условия „Зенита“ по Глушенкову»

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о причинах перехода полузащитника Максима Глушенкова в «Зенит» из Санкт-Петербурга.
Глушенкова удержать не могли, так как «Зенит» воспользовался опцией выкупа контракта. Условия, которые они предложили, мы не могли перебить. Завышать стоимость контракта в реалиях, в которых сегодня живёт наша страна, мы не будем. Людям, которые сегодня работают в футболе, нужно быть реалистами и понимать текущее положение.
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