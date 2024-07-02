Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Нагорных: «„Локомотив“ не мог перебить условия „Зенита“ по Глушенкову»

вчера, 16:22

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о причинах перехода полузащитника Максима Глушенкова в «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Глушенкова удержать не могли, так как «Зенит» воспользовался опцией выкупа контракта. Условия, которые они предложили, мы не могли перебить. Завышать стоимость контракта в реалиях, в которых сегодня живёт наша страна, мы не будем. Людям, которые сегодня работают в футболе, нужно быть реалистами и понимать текущее положение.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Прощаются с многолетним лидером, привели форварда. «Спартак» приступил к перестройке
Вчера, 11:36Максим Тарасов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии2
Официально«Акрон» подписал брата Бакаева
Вчера, 11:04
ОфициальноАкбашев вернулся в КАМАЗ
01 июля
ОфициальноВиллиан Жозе — футболист «Спартака»
01 июля
Официально«Акрон» подписал сербского хавбека
01 июля
Официально«Рубин» оформил трансфер австрийского хавбека
29 июня
Сортировать
Все комментарии
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:58, ред.
В РПЛ только один "конкурент" с лёгкостью)...не скромничайте...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:38
Нечего такие контракты составлять...которые конкуренты могут с лёгкостью выкупить....
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:56
Как всегда и везде, Маэстро- примите от благодарных поклонников Вашего Таланта, очередную порцию Оваций!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸👌👌👌👌👌👌👌
112910415
112910415
вчера в 17:25
история, которая не удивляет
Радмир Шарипов
Радмир Шарипов
вчера в 17:16
пнхнагорный!!!
Futurista
Futurista
вчера в 16:39
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:31
Зенитом вообще тяжело тягаться финансовых условиях
q9uf856tyn3r
q9uf856tyn3r
вчера в 16:28
Зенит был и будет всегда первый во всём!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:27
Ни одна команда РПЛ не может зенит перебить...)....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 