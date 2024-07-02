Нагорных: «„Локомотив“ не мог перебить условия „Зенита“ по Глушенкову»

Председатель совета директоров московского «Локомотива» рассказал о причинах перехода полузащитника в «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Глушенкова удержать не могли, так как «Зенит» воспользовался опцией выкупа контракта. Условия, которые они предложили, мы не могли перебить. Завышать стоимость контракта в реалиях, в которых сегодня живёт наша страна, мы не будем. Людям, которые сегодня работают в футболе, нужно быть реалистами и понимать текущее положение.