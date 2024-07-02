Прощаются с многолетним лидером, привели форварда. «Спартак» приступил к перестройке

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вчера, 11:36

Сразу две трансферные новости за день.

С отрывом самый активный игрок на трансферном рынке – это «Зенит» (как минимум из-за таких амбиций в выборе игроков). Но «Спартак» старается поспевать. Если до этого стало известно о расставании с лидером раздевалки Георгием Джикией, то теперь «красно-белые» прощаются с ещё одним ключевым игроком и приветствуют новичка.

Промес уходит – ожидаемо

История с голландским форвардом близка к финалу. Это было ясно, ещё когда он не вернулся с командой после зимних сборов в ОАЭ . Футболиста собирались экстрадировать в Нидерланды, процесс затянулся.

Всплыли традиционные вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?». Сообщалось, что за присутствие Квинси на сборах, несмотря на риски, выступал на тот момент главный тренер клуба Гильермо Абаскаль. Сам нападающий также настаивал на том, чтобы присоединиться к команде – по слухам, голландец был недоволен решением руководства не отпускать его на сбор в ОАЭ в прошлом году (футболист считал, что это помешало ему полноценно подготовиться ко второй части сезона-22/23).

Также отмечалось, что перед оглашением приговора в Нидерландах «Спартак» уговаривал Промеса вернуться в Россию, но тот отвечал, что у него «всё схвачено».

Если Квинси действительно по своей инициативе остался в ОАЭ (что и привело к его задержанию), то всё произошедшее далее логично. Футболиста всё же удалось освободить, в конце июня появилась информация, что Квинси возвращается в Россию. Но о продолжении сотрудничества из-за игнорирования советов клуба речи уже не идёт – с форвардом не стали продлевать контракт.

Острая необходимость

Расставание с Промесом – необходимость, потому что для сохранения дисциплины нельзя закрывать глаза на такое отношение к рекомендациям клуба. Но по атакующему потенциалу команды отсутствие Промеса бьёт сильно. В «Спартаке» не видно игроков такого уровня, чтобы даже не в форме решать исход отдельных поединков. Возникла острая потребность в усилении.

Приоритет поиска центрфорварда определялся несколькими составляющими. Прежде всего, наличием выбора на флангах. Да, Квинси зажигал именно на левой бровке, но в последнее время часто выходил на острие. А на флангах есть Зиньковский и Бонгонда (выходят в старте), Медина и Игнатов (могут их подменить).

Во-вторых, наличие четырёх нападающих в составе не даёт объективной картины. Николсон и Бальде – пассажиры, которые проиграли конкуренцию Соболеву (первый показывал результат вспышками, второй с самого начала оказался на скамейке). Им точно будут искать новую команду. Угальде не проявил себя минувшей весной. Его профиль – плеймейкер, который даёт объём, глубину. В чужой штрафной он точно не доминировал. Поэтому Станкович, в лучшем случае, предпочтёт перевести Манфреда ближе к центру поля – возможно, попробует «десяткой» в «4-2-3-1». В такой ситуации не остаётся конкурентов для Соболева, а это опасная ситуация. Он футболист с тяжёлым характером, который эмоциональными поступками подставляет команду. Если на скамейке окажется конкурент, который легко воспользуется любой ошибкой Александра, ему придётся вести себя более сдержанно. Так что поиск именно центрфорварда вполне логичен.

Пытались договориться с игроком за 40-50 млн евро

Инсайды связывали «Спартак» с двумя исполнителями: Сантьяго Хименесом из «Фейеноорда» и Виллианом Жозе из «Бетиса». Логично, что мексиканский страйкер был в приоритете. Он громко ворвался в голландскую Эредивизие, стал лидером коллектива, в минувшем сезоне забил 23 мяча в 30 играх. Ему 23 года, вся карьера впереди. Такое приобретение стало бы огромным успехом. Но в сказку не очень верилось – тем более, когда недавно были слухи об интересе «Наполи» и «Арсенала». Футболист логично ответил отказом. Виллиан Жозе оставался более скромным выбором.

Задёшево взяли опытного форварда

Когда клуб интересуется молодым перспективным нападающим, подписание 32-летнего игрока воспринимается не так однозначно. Когда-то ценник на Жозе тоже был крупный – 20 миллионов евро в 2021 году. Но с того момента стагнировал. Сейчас оценочная стоимость бразильца составляет лишь 5 млн, он играл за «Бетис».

Но есть много причин оценить сделку положительно. В первую очередь с точки зрения соотношения цены и качества. Форвард не потерял в классе даже на фоне интенсивной Ла Лиги – в минувшем сезоне он забил 10 мячей и отметился пятью голевыми передачами в 33 матчах чемпионата. Стал лучшим бомбардиром «зелёно-белых», клуба, который регулярно борется за топ-5 и еврокубки. И за такого игрока москвичи заплатили всего 1,5 миллиона евро (с учётом бонусов – три).

Вдобавок к этому – опыт. 32-летний нападающий поиграл на самых разных уровнях: в середняке и грандах бразильской Серии А, в дубле мадридского «Реала», за «Лас-Пальмас» и «Сосьедад» на уровне Ла Лиги, съездил в АПЛ (его арендовал «Вулверхэмптон»), после чего стал выступать за «Бетис». И, опять же, в минувшем сезоне показал высокий уровень.