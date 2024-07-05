Министр спорта РФ: «Иран и КНДР хотели сыграть со сборной России»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв рассказал о том, сборные из каких стран изъявили желание сыграть с Россией.

Поднимается ли на встречах с министрами других стран вопрос о проведении товарищеских матчей со сборной России? Конечно. Из последнего: Иран и КНДР хотели сыграть с нами. Все хотят встретиться с Россией, мы открыты к истинному спортивному сотрудничеству и дружбе, приглашаем всех. Никакой политической, национальной дискриминации Россия никогда не проводила, этого не будет и впредь. Ни на уровне государственных институтов, ни на уровне спортивных федераций, ни на уровне некоммерческих организаций. Это не наш метод, как говорил классик.