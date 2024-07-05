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Министр спорта РФ: «Иран и КНДР хотели сыграть со сборной России»

вчера, 22:58

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв рассказал о том, сборные из каких стран изъявили желание сыграть с Россией.

Поднимается ли на встречах с министрами других стран вопрос о проведении товарищеских матчей со сборной России? Конечно. Из последнего: Иран и КНДР хотели сыграть с нами. Все хотят встретиться с Россией, мы открыты к истинному спортивному сотрудничеству и дружбе, приглашаем всех. Никакой политической, национальной дискриминации Россия никогда не проводила, этого не будет и впредь. Ни на уровне государственных институтов, ни на уровне спортивных федераций, ни на уровне некоммерческих организаций. Это не наш метод, как говорил классик.

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Россия  Иран  КНДР
Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 23:36
Хотели, но испугались проиграть?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:31
какой министр спорта, таковы и друзья министра спорта.
пусть играют в Пхеньяне.
ej74jcc39cvd
ej74jcc39cvd
вчера в 23:02
Эти команды наи будут очень интересные надо соглашаться
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