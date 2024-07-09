Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Личка: «Трансферная политика ПСЖ и „Ман Сити“ чем-то похожа на „Зенит“»

сегодня, 13:54

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал трансферную политику московского клуба и «Зенита».

Под своё столетие у «Зенита» большое желание продолжить серию из чемпионств. Они могут себе позволить трансферы за 15-20 миллионов евро. Это нормально. Посмотрите на ПСЖ во Франции и на «Манчестер Сити» — они делают такие же трансферы, их трансферная политика чем-то похожа на «Зенит».

Задача «Динамо» — работать, пользоваться каждым моментом, догонять «Зенит». Я не могу подойти к Гафину и сказать: «Дим, купи, пожалуйста, мне центрального защитника за 15 миллионов евро». Он скажет: «Нет». Мы будем работать, чтобы цепляться за каждый шанс и показать лучше результат, чем в прошлом сезоне.

На какой клуб похожа трансферная политика «Динамо»? Не знаю, тяжело сказать. Мы — «Динамо». (Смеётся).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Дзагоев о Евро: «Какие-то матчи посмотрел — вообще скучно. Нет зрелищности»
Вчера, 09:26
Лунёв: «Шунин — легенда „Динамо“»
04 июля
Черчесов о переговорах со сборной Казахстана: «Я так-то парень конкретный»
29 июня
Орлов: «Кокорин был талантливее Тюкавина»
28 июня
Ари: «У России были бы большие шансы на победу на Евро-2024»
28 июня
Глушаков высказался о своём возвращении в «Химки»
27 июня
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:32, ред.
ПСЖ и МанСити играют в Лиге чемпионов.
все эти клубы тратили свои законно заработанные деньги.
а их трансферы продуманы под оптимальный состав, исходя из сегодняшнего ростера (вряд ли останутся все) и переходов, которые наверняка состоятся.
а что задумал Зенит? выиграть все все все, да еще и Братский кубок.
и без разницы, что по трансферному балансу они ниже или выше.
каждый трофей семака сопровождается едкими замечаниями про покупку титула.
п.с.
Личке кол, что бездарно упустил шанс на чемпионство
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:30
Подмечу "небольшой" нюансик. Зенит раз в год покупает за 15-20 миллионов, ПСЖ и МС - за 150-200. Разница в одном нолике. А так да, всё похоже, берём лучших из оставшихся худших...
kazakoff
kazakoff
сегодня в 14:13
Да, действительно - это Зенит за ними подражает
Ещё можно в этот список Баварию поставить
Они как и ПСЖ и МС ещё собирают слитки в своём чемпе
Вещий
Вещий
сегодня в 14:02
Может все же наоборот.... это Зенит старается быть похожим на ПСЖ и МС....:)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 