Личка: «Трансферная политика ПСЖ и „Ман Сити“ чем-то похожа на „Зенит“»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал трансферную политику московского клуба и «Зенита».
Под своё столетие у «Зенита» большое желание продолжить серию из чемпионств. Они могут себе позволить трансферы за 15-20 миллионов евро. Это нормально. Посмотрите на ПСЖ во Франции и на «Манчестер Сити» — они делают такие же трансферы, их трансферная политика чем-то похожа на «Зенит».
Задача «Динамо» — работать, пользоваться каждым моментом, догонять «Зенит». Я не могу подойти к Гафину и сказать: «Дим, купи, пожалуйста, мне центрального защитника за 15 миллионов евро». Он скажет: «Нет». Мы будем работать, чтобы цепляться за каждый шанс и показать лучше результат, чем в прошлом сезоне.
На какой клуб похожа трансферная политика «Динамо»? Не знаю, тяжело сказать. Мы — «Динамо». (Смеётся).
все эти клубы тратили свои законно заработанные деньги.
а их трансферы продуманы под оптимальный состав, исходя из сегодняшнего ростера (вряд ли останутся все) и переходов, которые наверняка состоятся.
а что задумал Зенит? выиграть все все все, да еще и Братский кубок.
и без разницы, что по трансферному балансу они ниже или выше.
каждый трофей семака сопровождается едкими замечаниями про покупку титула.
п.с.
Личке кол, что бездарно упустил шанс на чемпионство
все эти клубы тратили свои законно заработанные деньги.
а их трансферы продуманы под оптимальный состав, исходя из сегодняшнего ростера (вряд ли останутся все) и переходов, которые наверняка состоятся.
а что задумал Зенит? выиграть все все все, да еще и Братский кубок.
и без разницы, что по трансферному балансу они ниже или выше.
каждый трофей семака сопровождается едкими замечаниями про покупку титула.
п.с.
Личке кол, что бездарно упустил шанс на чемпионство
Ещё можно в этот список Баварию поставить
Они как и ПСЖ и МС ещё собирают слитки в своём чемпе
Ещё можно в этот список Баварию поставить
Они как и ПСЖ и МС ещё собирают слитки в своём чемпе