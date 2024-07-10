Куман оценил шансы перед матчем полуфинала Евро-2024 с Англией

Главный тренер сборной Нидерландов рассказал о шансах «оранжевых» на полуфинал Евро-2024 с Англией:

Мы знаем, что на самом деле разница между командами невелика. Думаю, что шансы — 50 на 50. Для победы нужно сыграть идеально.