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Куман оценил шансы перед матчем полуфинала Евро-2024 с Англией

сегодня, 18:08
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды-:-Логотип футбольный клуб АнглияАнглия22:00 Не начался

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман рассказал о шансах «оранжевых» на полуфинал Евро-2024 с Англией:

Мы знаем, что на самом деле разница между командами невелика. Думаю, что шансы — 50 на 50. Для победы нужно сыграть идеально.

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Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 18:59
Надерите этих сэров, пэров ...
Вещий
Вещий
сегодня в 18:21
И ведь не поспоришь что 50 на 50......:)))
Гость
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