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Альваро Мората подтвердил, что перейдёт в «Милан»

вчера, 21:59

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората подтвердил свой переход в «Милан».

Я пройду медицинское обследование, а потом да, я перейду в «Милан». Я попрощался с товарищами по команде, Симеоне, советом директоров. Лучше расстаться, если не можешь выложиться на 100%.

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Все комментарии
andrewheat
andrewheat
сегодня в 06:00
Нельзя судить только по словам, но звучит очень похоже на сарказм в адрес последнего Симеоне, который хотел от Мораты большего: https://www.6/football/news-5550750-diego-simeone-nadeyus-my-eschyo-uvidim-luchshuyu-versiyu-moraty.html
Мол, я стал чемпионом Европы в качестве капитана сборной, но раз я по вашему мнению недостаточно выкладываюсь, то досвиданья.
112910415
112910415
сегодня в 04:31
можно предположить, что будет толк !
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:42
Будем надеяться что у него всё получится в Милане .
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 00:46
Унизил Милан)
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 23:58
Ну, вам-то не знать))) это да
Baggio R.
Baggio R. ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 23:56
Богатый-небогатый... Милан более титулованный клуб.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 23:39
Ну, это же не такой богатый как атлетико клуб вроде, поэтому то что для игрока атлетико 80проц, для милана 95
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:38
Вначале откапывает их, реанимирует, а потом, да... Подкрашивает, подписывает
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 23:20
Мората карабкается из команды в команду,ему не хватает техники,бревноватый немного и прямолинейный.
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:56
Не знаю, как сложится у него карьера в Милане, но ЧЕ он провел сильно!
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 22:16
Получается, что в Милане можно выкладываться не на 100% 🤷
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:13
Всегда любил Милан за то что он подписывает культовых игроков
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:04
Удачи!
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