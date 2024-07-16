Альваро Мората подтвердил, что перейдёт в «Милан»

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората подтвердил свой переход в «Милан».
Я пройду медицинское обследование, а потом да, я перейду в «Милан». Я попрощался с товарищами по команде, Симеоне, советом директоров. Лучше расстаться, если не можешь выложиться на 100%.
Мол, я стал чемпионом Европы в качестве капитана сборной, но раз я по вашему мнению недостаточно выкладываюсь, то досвиданья.
Мол, я стал чемпионом Европы в качестве капитана сборной, но раз я по вашему мнению недостаточно выкладываюсь, то досвиданья.