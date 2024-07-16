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Трент может перейти в «Реал» в 2025-м

вчера, 21:44

«Реал» изучает возможность подписания защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда в 2025 году на правах свободного агента.

Нынешний контракт английского футболиста рассчитан до конца сезона 2024/25.

Сам игрок хотел бы присоединиться к «сливочным».

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Все комментарии
dch533mfx3rb
dch533mfx3rb
сегодня в 05:06
Тут дело не в деньгах.
q8qb4tqb4s8z
q8qb4tqb4s8z
сегодня в 01:36
В 25-м и поговорим...
t4vy7xafk9ys
t4vy7xafk9ys
сегодня в 01:36
Задачка - предельно запутать жизнедеятельность Анчелотти. Выполнение - забираем Мбаппе с основной площадью обитания на 80% совпадающей с Винисиусом. Для лучшего результата прикидываем приобретение Дэвиса, защи - это для слабаков)
7q52yuucnhaf
7q52yuucnhaf
сегодня в 01:33
Его культура распасовки, и навык исполнения из глубины, значительно ближе к замене Крооса, чем Беллингем, или тот же Гюлер, не потому что у них плохо с пасом, там всё норм, они больше могут и обожают заколачивать мячи спереди.
7wjmhh3u5u9v
7wjmhh3u5u9v
сегодня в 01:15
Ничё себе, рояль чёт внатуре лучших собирает
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:19
Вполне возможен данный сценарий! Перес научился вести диалоги с игроками у которых истекают контракты или у которых остается год контракта и подписываить их либо за гроши, либо вообще бесплатно! Рюдиге, Алаба, Мбаппе свободные агенты, Тчуамени, Камавинга молодые талантливые игроки, которых желали подписать многие гранды, но игроки открыто говорили о своем желании перейти только в Мадридский Реал и таким образом Перес подписывал их по выгодной цене! Сейчас Реал ведет молодого защитника Йоро, у которого остался год по контракту с Лиллем. МЮ уже обратился к французам и предлогал за игрока 60 млн€, но игрок заявил, что желает перейти только в Реал и готов потерпеть еще сезон и уйти в Реал свободным агентом, но Лилль готов отдать игрока Реалу за 30-40 млн, что бы заработать хотя бы какие-нибудь деньги...
Тоже самое может произойти и с Альфонсо Девисом, у которого год по контракту с Баварией, и Перес готов увести его, либо сейчас по сниженной цене, либо через год свободным агентом....новый вид переговоров от старины Переса
Гость
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