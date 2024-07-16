Трент может перейти в «Реал» в 2025-м

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вчера, 21:44

«Реал» изучает возможность подписания защитника «Ливерпуля» в 2025 году на правах свободного агента.

Нынешний контракт английского футболиста рассчитан до конца сезона 2024/25.

Сам игрок хотел бы присоединиться к «сливочным».