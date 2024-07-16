Трент может перейти в «Реал» в 2025-м

«Реал» изучает возможность подписания защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда в 2025 году на правах свободного агента.
Нынешний контракт английского футболиста рассчитан до конца сезона 2024/25.
Сам игрок хотел бы присоединиться к «сливочным».
Тоже самое может произойти и с Альфонсо Девисом, у которого год по контракту с Баварией, и Перес готов увести его, либо сейчас по сниженной цене, либо через год свободным агентом....новый вид переговоров от старины Переса
Тоже самое может произойти и с Альфонсо Девисом, у которого год по контракту с Баварией, и Перес готов увести его, либо сейчас по сниженной цене, либо через год свободным агентом....новый вид переговоров от старины Переса