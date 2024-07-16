«Манчестер Юнайтед» и «Лилль» согласовали трансфер Йоро

«Манчестер Юнайтед» согласовал с «Лиллем» условия трансфера защитника Лени Йоро.
Английский клуб предлагает за футболиста 50 миллионов евро и ещё 12 миллионов евро бонусами.
Сам игрок пока не принял предложение.
«Манчестер Юнайтед» согласовал с «Лиллем» условия трансфера защитника Лени Йоро.
Английский клуб предлагает за футболиста 50 миллионов евро и ещё 12 миллионов евро бонусами.
Сам игрок пока не принял предложение.
18 лет, АПЛ даже не нюхал, не видел атомного прессинга и не ощущал космических нагрузок этой лиги — ну вот куда он там?
18 лет, АПЛ даже не нюхал, не видел атомного прессинга и не ощущал космических нагрузок этой лиги — ну вот куда он там?