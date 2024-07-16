«Манчестер Юнайтед» и «Лилль» согласовали трансфер Йоро

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вчера, 21:03

«Манчестер Юнайтед» согласовал с «Лиллем» условия трансфера защитника .

Английский клуб предлагает за футболиста 50 миллионов евро и ещё 12 миллионов евро бонусами.

Сам игрок пока не принял предложение.