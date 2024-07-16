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«Манчестер Юнайтед» и «Лилль» согласовали трансфер Йоро

вчера, 21:03

«Манчестер Юнайтед» согласовал с «Лиллем» условия трансфера защитника Лени Йоро.

Английский клуб предлагает за футболиста 50 миллионов евро и ещё 12 миллионов евро бонусами.

Сам игрок пока не принял предложение.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 10:03
Нужен опорник. Жоау Невеша не получится взять из-за космической цены. Возможно удастся купить Угартэ, но за него тоже прилично попросят.
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 10:02
Думаю де Лигта еще могут взять, рассматривается вариант оплаты за трансфер частями.
jx7pukq9xw5g
jx7pukq9xw5g ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 01:16
Ахаха, это топ!)
tzvq9sy68539
tzvq9sy68539 ответ galem72 (раскрыть)
сегодня в 01:08
Ну а что, пенсионеров всяких подписывать?
galem72
galem72
вчера в 22:08
Жаль, что источник такой серьёзный. Скорее, трансфер уже на подписи, а этого ноунейма, вообще, не хотелось бы видеть в Юнайтед за столько денег.

18 лет, АПЛ даже не нюхал, не видел атомного прессинга и не ощущал космических нагрузок этой лиги — ну вот куда он там?
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:32, ред.
Многоходовочка! Вроде не Август, а пошли конкретные действия по трансферам, а не соплеживательство и переплата на финише трансферного окна
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:06
Почему бы и не пойти на повышение?...
Гость
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