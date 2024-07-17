Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниСША. МЛС 2024

Месси пропустит два матча «Интер Майами»

сегодня, 00:48
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 0Логотип футбольный клуб КолумбияКолумбияЗакончился в доп. время

«Интер Майами» сообщил, что у нападающего Лионеля Месси выявлена травма связок голеностопа.

Футболист пропустит как минимум два ближайших матча в МЛС.

Напомним, Месси понадобилась экстренная замена на 66-й минуте финала Кубка Америки 2024 между Аргентиной и Колумбией.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Стали известны сроки восстановления Рональда Араухо
15 июля
Месси получил травму в финале Кубка Америки и расплакался после замены
15 июля Фото
Беллингему могут сделать операцию на плече
11 июля
ОфициальноУ Гирасси нашли травму во время медобследования в «Боруссии» Дортмунд
10 июля
Мората смог избежать травмы после столкновения с охранником
10 июля
Охранник поскользнулся и ударил Морату в колено. Игрок хромал после эпизода
10 июля
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 11:02
То, что ты сейчас говоришь- чести тебе не делает!!! Ты отлично видел, что случилось и отлично знаешь, какое преимущество немцы имели во 2-м тайме. Про руку этого м...а говорить лишний раз не буду, ее все видели. Это- футбольное ПРЕСТУПЛЕНИЕ!!!!!!!
Elliada_
Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:46
Немцев засудили? Я-то думал, что они проиграли, потому что слабее. А вон как оно оказывается. Давай еще раз скажи про руку Кукурельи.
Capral
Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 10:39, ред.
Даже не знаю, как ещё тебе сказать, что он, такой же мой кумир, как твой Роналду.🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Я даже понятия не имею, как он играет в СА, я не слежу за ним. Я же тебе ясно написал- обидно мне было, когда немцев засудили, до сих пор обидно.😭😭😭
Всё остальное- по боку, поверь мне. И ещё. До знакомства с тобой, я восхищался Месси больше, чем ты!!! Неоднократно ссорился с пользователями Соккера, доказывая его гениальность!!! Но, после того, как мы начали конфликтовать, решил тебя немного позлить😂😂😂
Если ты обратил внимание, я никогда не касаюсь его игровых качеств, только- человеческих.
🤔🤔🤔
НE Эго Ист
НE Эго Ист
сегодня в 10:35, ред.
Да ничего там страшного нет.. Обычное растяжение голеностопа.. Такие травмы обычно получаются на ровном месте.. Каждый сталкивался в жизни.. Футбольные поля в Америке не лучшего качества, слишком мягкие.. А некоторые и вовсе искусственные.. Про это многие говорят.. Надо привыкать.. Через пару недель вернётся.. Главное - вернётся с хорошим настроением после победы... ☝️
Capral
Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 10:01
Мой, якобы "кумир"- крепче и здоровее Месси во много раз, и всегда отличался игрой от твоего кумира- они разные. Поэтому, замыкателем быть- это фактически его задача на поле. У него нет и не было такой обводки как у Месси, атаку разогнать, он тоже не всегда мог, он позиционщик, но гениальный. Он, никогда не делал то, что делал Месси на поле- разные задачи...
Capral
Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 09:50
Я помню, лет 10 назад, смотрел небольшой ролик про Месси, где он рассказывал про свой ген роста и его последствия. Вот, тогда, он упоминал про возможные травмы и тп. Я не медик, могу ошибаться, но то, что запомнил, то и говорю. А то, что в таком возрасте травмы возможны чаще- это понятно, организм стареет, перестраивается и тд.
eb2r2352mdgh
eb2r2352mdgh
сегодня в 09:38
Обдумывает план -чтобы ещё купить?
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:31
Жалко,но надо долечивать травму - это точно !
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:21
Нанесение травмы-до сих пор нет другого способа соперникам остановить Лео на поле. Очень печально.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 08:50
Сам ногу подвернул на бровке
q5mxfpmkpsw4
q5mxfpmkpsw4
сегодня в 08:25
Ему нужен перерыв он свою задачу уже выполнил!
Elliada_
Elliada_
сегодня в 07:44
Даже, если бы не было травмы, Месси все равно бы не играл. Ему бы дали отдых после КА. Сейчас МЛС приостановиться из-за Кубка лиг, который пройдет с 27 июля по 25 августа, так что не страшно. Этот трофей в копилке есть. К концовке сезона вернется. Здоровья Месси.
4hpmay8y86uf
4hpmay8y86uf
сегодня в 07:42
Должны без Месси справиться
Elliada_
Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 07:41
Ну ты, конечно, как всегда. Сам что-то выдумал и развил целую историю. Какие отличия от нормальных людей? Месси 37 лет. В таком возрасте травма обычное дело. Я даже больше скажу. Месси дольше всех продержался. Посмотри на других игроков с таким же амплуа. Азара и Неймара еще в 30 лет поломали. КДБ тоже от травм мучается, как и Ди Мария.

Можно, конечно, стать как Модрич, например. Играть по 10 минут и не идти в дриблинг, а только в пас играть, но зачем? Кстати, твой якобы не кумир это еще в 2014 году понял, когда получил травму колена. Понял, что с такой игрой ему долго не продержаться, поэтому стал замыкателем. Вот уже 10 лет только подставляет ногу и травм не видно.
Beka_byaka
Beka_byaka
сегодня в 07:12, ред.
Как только не хотели сломать Месси за всю его карьеру. Кто только не хотел сломать, в некоторых эпизодах на поле, было ощущение что у него вместо костей на ногах резины... Любой другой валялся бы корчился, а это вставал и дальше действовал....

Но это все уже в прошлом, время уходит. Вчерашняя травма страшная, суставы уже не выдерживают высокие нагрузки. Месси пора заканчивать. К сожалению пора. Здоровье ему скорейшего.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 06:54
Здоровья Мессенышу... без него есть кому играть....
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 05:29
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 05:24
    Мог бы просто походить пешком
    wgqwmqp95c49
    wgqwmqp95c49
    сегодня в 05:22
    На выдачу очередного золотого мячишки это всё равно не повлияет
    112910415
    112910415
    сегодня в 04:57
    с годами травмы приходят чаще и переносятся тяжелее ...
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 02:33
    Ничего хорошего здесь нет. Травма была ужасная. И пока определенной конкретики тоже нет. Может и два матча..а может два месяца. Тренер Майами известный любитель вешать лапшу. Аргентинские дамы его не забудут)))) смотрел финал Копа Америки. Колумбия прямо костоломы... Очень грубо играли. От них досталось и. Ди Марии. Лаутаро тоже.
    Зюпин
    Зюпин ответ h5rmtxx3q4d2 (раскрыть)
    сегодня в 01:28
    К гадалке не ходи.
    h5rmtxx3q4d2
    h5rmtxx3q4d2 ответ Зюпин (раскрыть)
    сегодня в 01:27
    А то ты прям знаешь, что он уже с травмой был, а не получил её на поле.
    Зюпин
    Зюпин
    сегодня в 01:24
    Надо же было обязательно лезть в состав сборной с травмой, чтобы примазаться к чемпионству. К которому не имеет отношения.
    Capral
    Capral
    сегодня в 01:17, ред.
    Пистон с огнем играет. Неужели, настолько велик соблазн- во всём и всегда быть первым, что готов, даже жертвовать здоровьем?! Ну давно же известно, что люди имеющие ген роста отличаются от здоровых людей. Они и болеют чаще, и травмам подвержены больше, и вообще, имеются частые аномальные отклонения, которые здоровым людям незнакомы... Уже не первая травма и довольно частая. Не пора ли заканчивать с футболом? Всё выиграл, везде побеждал, всех покорял, куча поклонников!!! Ну и всё- остановись пока не поздно, чего ты ждешь?!
    Уйди, с высоко поднятой головой, уйди с Честью. Понимаю, как страшно и обидно уходить из футбола, в котором тебя обожают, любят и ценят. "Hо всему есть предел, даже ненависти"- как говорил Наполеон...
    Dauletbek
    Dauletbek
    сегодня в 01:04
    Скорейшего выздоровления
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 00:56
    Здоровья и скорейшего выздоровления.. капитан!!!)))
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     