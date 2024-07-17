Месси пропустит два матча «Интер Майами»

«Интер Майами» сообщил, что у нападающего Лионеля Месси выявлена травма связок голеностопа.
Футболист пропустит как минимум два ближайших матча в МЛС.
Напомним, Месси понадобилась экстренная замена на 66-й минуте финала Кубка Америки 2024 между Аргентиной и Колумбией.
Уйди, с высоко поднятой головой, уйди с Честью. Понимаю, как страшно и обидно уходить из футбола, в котором тебя обожают, любят и ценят. "Hо всему есть предел, даже ненависти"- как говорил Наполеон...
Уйди, с высоко поднятой головой, уйди с Честью. Понимаю, как страшно и обидно уходить из футбола, в котором тебя обожают, любят и ценят. "Hо всему есть предел, даже ненависти"- как говорил Наполеон...