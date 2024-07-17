Месси пропустит два матча «Интер Майами»

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сегодня, 00:48

«Интер Майами» сообщил, что у нападающего выявлена травма связок голеностопа.

Футболист пропустит как минимум два ближайших матча в МЛС .

Напомним, Месси понадобилась экстренная замена на 66-й минуте финала Кубка Америки 2024 между Аргентиной и Колумбией.