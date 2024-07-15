Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...

«Дал отпор. Написал заявление». Канчельскис подтвердил, что подрался в баре

вчера, 21:03

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис подтвердил информацию о том, что он подрался в баре Москвы после финала Евро-2024.

Да, подрался в баре с одним человеком, знакомы мы или нет — раскрывать не буду. Просто не сошлись с ним во мнениях, не поделили вопрос личного характера. Со мной сейчас все хорошо, я в Москве, жив и здоров.

Пишут, что меня отправили в нокаут? Слушайте, если бы меня туда отправили, то я бы сейчас с вами не разговаривал. Повздорили, а я дал ответ и отпор. Не волнуйтесь, не из-за финала Евро подрались, ха-ха!

Это наши личные трения, но заявление на своего обидчика в полицию я написал. Что дальше и как — наше личное дело, не хочется это как-то афишировать. Возможен суд, и я буду ждать решения. Все будем делать в рамках закона.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиКанчельскиса избили в баре Москвы во время финала Евро-2024
Вчера, 20:10
Скандал затмил финал Кубка Америки с Месси. В США атаковали семьи игроков
14 июляВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии1
Сперцян: «Не хочу общаться с Волковым, он некрасиво поступил»
14 июля
Главный конфликт прошлого сезона исчерпан. Санчо реабилитировался в «Боруссии» и вернулся в «Юнайтед»
13 июляМаксим Тарасов в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии1
Глушенков назвал своих хейтеров «клоунами» после перехода в «Зенит»
13 июля Видео
Гендир «Рубина» — об общении с Даку: «Обычный воспитательный процесс»
13 июля
Сортировать
Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 05:54
Раз заявление написал, значит огреб по полной
Dauletbek
Dauletbek ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 23:53
Сейчас время терпил. На этом деньги делают многие
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 23:51
Потерпевшая сторона написала заявление. Деньги срубит)))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 23:33
Зачем писать заяву,разберись сам,ты же мужчина.У него нет пути воина,выбрал путь заявы.
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:59
Мдяяя! "Настоящий мужик"!Хотел подраться , но прилетело!Значит надо делать по закону!
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:39
У самурая нет цели, есть только путь
pomor45
pomor45
вчера в 22:07
62о!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:17
Мог бы тренеровать МЮ, но выбрал путь воина
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:13
Андрюха не смог смирится с тем, что кто то всё таки смог переговорить его в словесной перепалке и решил перевести спор в кулачный поединок, в котором тоже явно не преуспел. Тогда решил написать заявление (так то надёжнее) . Только в таком случаи не вяжется его же фраза - " что дальше и как - наше личное дело"...
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:06, ред.
Пока на словах всегдп Лев Толстой, а наделе,дал в морду, тебе ответка прилетела, пишем заяву!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 