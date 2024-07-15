«Дал отпор. Написал заявление». Канчельскис подтвердил, что подрался в баре

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России подтвердил информацию о том, что он подрался в баре Москвы после финала Евро-2024.

Да, подрался в баре с одним человеком, знакомы мы или нет — раскрывать не буду. Просто не сошлись с ним во мнениях, не поделили вопрос личного характера. Со мной сейчас все хорошо, я в Москве, жив и здоров.

Пишут, что меня отправили в нокаут? Слушайте, если бы меня туда отправили, то я бы сейчас с вами не разговаривал. Повздорили, а я дал ответ и отпор. Не волнуйтесь, не из-за финала Евро подрались, ха-ха!

Это наши личные трения, но заявление на своего обидчика в полицию я написал. Что дальше и как — наше личное дело, не хочется это как-то афишировать. Возможен суд, и я буду ждать решения. Все будем делать в рамках закона.