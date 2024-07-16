Тен Хаг подтвердил, что конфликт с Санчо исчерпан

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подтвердил, что его конфликт с нападающим Джейдоном Санчо исчерпан.
Мы провели линию и движемся дальше. «Манчестер Юнайтед» нуждается в хороших игроках, Джейдон таким и является.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подтвердил, что его конфликт с нападающим Джейдоном Санчо исчерпан.
Мы провели линию и движемся дальше. «Манчестер Юнайтед» нуждается в хороших игроках, Джейдон таким и является.
Голландец злопамятен и просто пользуясь своей нынешней уязвимостью и шатким весом, пошёл на попятную...., временно!
Голландец злопамятен и просто пользуясь своей нынешней уязвимостью и шатким весом, пошёл на попятную...., временно!
и трёх лет не прошло ... )
и трёх лет не прошло ... )