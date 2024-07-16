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Тен Хаг подтвердил, что конфликт с Санчо исчерпан

вчера, 14:25

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подтвердил, что его конфликт с нападающим Джейдоном Санчо исчерпан.

Мы провели линию и движемся дальше. «Манчестер Юнайтед» нуждается в хороших игроках, Джейдон таким и является.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:22, ред.
Помирились ? Кому они Роллтон вешают ?!
Голландец злопамятен и просто пользуясь своей нынешней уязвимостью и шатким весом, пошёл на попятную...., временно!
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 17:26
Санчо не игрок для английского топ клуба, пусть лучше в Бундеслиги сидит, там его уровень.
112910415
112910415
вчера в 16:30
ух, молодец !
и трёх лет не прошло ... )
74maky39sfkk
74maky39sfkk
вчера в 16:11
Сколько же ещё травокурную физручину терпеть будут? Хотя судя по сэру ЮжныеВорота запас терпения у островских просто безразмерный
yfystc4zd53r
yfystc4zd53r
вчера в 15:18
А толку ? Игры у МЮ как не было, так и нет.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:44
Его вроде сливают? Тогда что тут заливает 10хааг?
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 14:39
Значит пошли на компромиссы.. Ну и хорошо.. Игра важнее гордыни.. Но справится с последней не всем дано.. ☝️
Гость
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