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Навас и Руис получили больше 145 кг томатов после победы на Евро

вчера, 23:32

Чемпионы Европы в составе сборной Испании Хесус Навас, Фабиан Руис, а также полузащитник «Барселоны» Гави посетили свой родной город Лос-Паласьос-и-Вильяфранка.

На улице их встретили тысячи людей, а сама атмосфера была праздничной. Футболистов приняли в мэрии, где им вручили коробки томатов, а также шоколадных конфет «Колораос». Вес каждой коробки соответствовал весу игроков: 64 килограмма у Наваса и 82 у Руиса.

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Все комментарии
mphuZ
mphuZ
сегодня в 01:11
На зиму хороший запас
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:30
конфеты подругам, да и томат пригодится.
запеченные помидоры с сыром по-испански супер закуска))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:02
Бывает и лишний вес даёт преимущество - а то надо худеть, надо худеть...)))
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:55
Вот это их отблагодарили
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:35
Ну ради такого стоило евро выиграть!)
Гость
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