Навас и Руис получили больше 145 кг томатов после победы на Евро

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вчера, 23:32

Чемпионы Европы в составе сборной Испании , , а также полузащитник «Барселоны» посетили свой родной город Лос-Паласьос-и-Вильяфранка.

На улице их встретили тысячи людей, а сама атмосфера была праздничной. Футболистов приняли в мэрии, где им вручили коробки томатов, а также шоколадных конфет «Колораос». Вес каждой коробки соответствовал весу игроков: 64 килограмма у Наваса и 82 у Руиса.