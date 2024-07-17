Навас и Руис получили больше 145 кг томатов после победы на Евро

Чемпионы Европы в составе сборной Испании Хесус Навас, Фабиан Руис, а также полузащитник «Барселоны» Гави посетили свой родной город Лос-Паласьос-и-Вильяфранка.
На улице их встретили тысячи людей, а сама атмосфера была праздничной. Футболистов приняли в мэрии, где им вручили коробки томатов, а также шоколадных конфет «Колораос». Вес каждой коробки соответствовал весу игроков: 64 килограмма у Наваса и 82 у Руиса.
запеченные помидоры с сыром по-испански супер закуска))
запеченные помидоры с сыром по-испански супер закуска))