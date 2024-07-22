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«Аль-Ахли» хочет подписать Жезуса или Ришарлисона

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A.S.A
A.S.A
вчера в 20:36
Даже и не знаю как относиться к Жезусу...
Когда он здоров, это одинтиз сильнейших игроков, прессинг машина и идеальный игрок для Артеты,но он слишком хрустальный и рассчитывать на него весь сезон не получается и это становится проблемой...можно продать его саудитам за лямов 60, но кого купить вместо него???!!!
sp85j2nc432j
sp85j2nc432j
вчера в 17:20
Думаю, что эти игроки действительно могут усилить атакующий потенциал команды «Аль-Ахли».
Гость
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