«Аль-Ахли» хочет подписать Жезуса или Ришарлисона

«Аль-Ахли» из Саудовской Аравии хочет усилить атакующую линию.
Габриэл Жезус из «Арсенала» и Ришарлисон из «Тоттенхэма» — основные кандидаты.
«Аль-Ахли» из Саудовской Аравии хочет усилить атакующую линию.
Габриэл Жезус из «Арсенала» и Ришарлисон из «Тоттенхэма» — основные кандидаты.
Когда он здоров, это одинтиз сильнейших игроков, прессинг машина и идеальный игрок для Артеты,но он слишком хрустальный и рассчитывать на него весь сезон не получается и это становится проблемой...можно продать его саудитам за лямов 60, но кого купить вместо него???!!!
Когда он здоров, это одинтиз сильнейших игроков, прессинг машина и идеальный игрок для Артеты,но он слишком хрустальный и рассчитывать на него весь сезон не получается и это становится проблемой...можно продать его саудитам за лямов 60, но кого купить вместо него???!!!