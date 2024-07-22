«Манчестер Сити» хочет приобрести Доннарумму

«Манчестер Сити» хочет купить голкипера ПСЖ Джанлуиджи Доннарумму.
Игрок уже получил запрос от «горожан». Таким образом МС ищет возможную замену Эдерсону, на которого претендуют коллективы из Саудовской Аравии.
Итальянец готов изучить любые варианты продолжения карьеры.
Не понятны потуги МС....
Куда серьёзней к Валенсии за голкипером обратиться....
Не понятны потуги МС....
Куда серьёзней к Валенсии за голкипером обратиться....
- Неужели настолько Матвея опасается...)
- Неужели настолько Матвея опасается...)