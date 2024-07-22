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«Манчестер Сити» хочет приобрести Доннарумму

вчера, 15:32

«Манчестер Сити» хочет купить голкипера ПСЖ Джанлуиджи Доннарумму.

Игрок уже получил запрос от «горожан». Таким образом МС ищет возможную замену Эдерсону, на которого претендуют коллективы из Саудовской Аравии.

Итальянец готов изучить любые варианты продолжения карьеры.

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Все комментарии
Владиславчик
Владиславчик ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:33
То, как ваш распиареный голкипер валенсии играет ногами, повергнет гвардиолу в шок, Какой ему манчестер сити, не смешите, я бы его и в валенсию не брал
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:10
Доннарума конечно же хороший кипер, но у сити на лавке сидит Ортега, который шикарен и думаю именно он должен стат основным, а подписать нужно молодого вратаря и прицелом на будущее
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:52
Не считаю что Доннарумма топ....
Не понятны потуги МС....
Куда серьёзней к Валенсии за голкипером обратиться....
112910415
112910415
вчера в 19:42
Матвей горячо одобряет и поддерживает !
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:57
Гвардиола извращенец - ему нравятся средние вратари
p952g9bhrrcu
p952g9bhrrcu
вчера в 17:53
Походу у Моти попёрла пруха
Roger Young
Roger Young
вчера в 17:26
Пока лишь слухи. Трудно говорить об этом серьезно
3g7mbwf9rj2y
3g7mbwf9rj2y
вчера в 17:23
Туда ему и дорога, Матвею на радость
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:49
А у Сафонова сердце ёкнуло и радостно забилось, вот бы.... а что....а если....
ProKop92
ProKop92
вчера в 16:40
:)
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:10
Мне кажется самому игроку интереснее в Сити будет
sihafazatron
sihafazatron ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 16:06
Он сам просится в сити))
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:59, ред.
"Итальянец готов изучить любые варианты продолжения карьеры"
- Неужели настолько Матвея опасается...)
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 15:59
Заодно Сафонову место в основе освободим в ПСЖ)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:55
Хочет покинуть ПСЖ,правильное решение.
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