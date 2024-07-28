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Пальцев: «Работал на мебельном заводе на станке»

вчера, 11:48

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев поделился воспоминаниями о своей работе в качестве разнорабочего.

Вместе с друзьями я устроился разнорабочим: работал на мебельном заводе на станке, огораживал досками деревья в парке «Швейцария», чтобы их не испортили при реконструкции, разбивал бетон на разных участках и много чего ещё. Если бы не мои друзья, я бы пропал. Они верили в меня, и именно это мне очень помогло. За месяц вместе с футболом я заработал 50 тысяч рублей. Что касается учёбы, то с ней разговор вышел коротким – не получилось.

Не могу сказать, что я получал удовольствие от такой работы, но зато отлично проводил время с друзьями. Когда вы вместе – не замечаешь трудностей. Спасибо парням, что были рядом. Когда стоишь у станка с семи утра до семи вечера, появляется бешеная мотивация вернуться в футбол. Футбол – это не работа, а мечта!

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:26
Какое счастье что я не на заводе подумал Санек
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Аксинья
Аксинья
вчера в 13:05
Точно замечено - никакой столяр станочник не может считаться профессианалом если у него на двух руках в сумме более семи пальцев))
r698j84kn35r
r698j84kn35r
вчера в 12:57
Теперь в футболе нужно работать как на станке.
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:56
Парень знает цену деньгам, в отличии от многих футболеров
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 12:48
Молодец, что вернулся!
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:58
Пальцев довольно неоднозначная фамилия для станочника, прав Валентин , что выбрал футбол...)
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