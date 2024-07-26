Месси позагорал на яхте, Дибала женился. Как футболисты провели эту неделю

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах продолжает хвастаться физической формой.
Легенда МЮ Дэвид Бекхэм устроил романтический ужин для жены на виноградных полях.
Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс сделал предложение своей девушке.
Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш отдыхает со своим самым верным болельщиком.
Легенда «Интера» Кристиан Вьери решил понырять с маской.
Стиляга дня. Защитник «Флуминенсе» Марсело.
Сыну Жорди Альбы исполнился один год.
Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма уже совсем скоро станет отцом.
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер улетел с женой на отдых в Италию. Теперь у ветерана стало гораздо больше свободного времени.
Нападающий «Интера» Маркус Тюрам прокатился в ретро-футболке миланского клуба.
Милота дня. Неймар с дочкой.
Только посмотрите, какой замечательный фейерверк наблюдал защитник «Арсенала» Габриэль.
Лионель Месси и Луис Суарес отдохнули на яхте со своими женами и друзьями.
Рияд Марез сыграл свадьбу, уже третий раз пара празднует бракосочетание.
Кай Хаверц, Пауло Дибала и Федерико Кьеза повторили путь Мареза.
На этом наш выпуск завершен. Наслаждайтесь летом — берите пример с Андреа Пирло.
"Россия наблюдает за открытием Олимпийских Игр 2024"
"Россия наблюдает за открытием Олимпийских Игр 2024"