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Месси позагорал на яхте, Дибала женился. Как футболисты провели эту неделю

сегодня, 16:30
Месси
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Все комментарии
Мантефильный
Мантефильный
сегодня в 18:37
Месси на этом фото выглядит как крест, масти не его тема. Лучшее фото у Тюрама
nubom
nubom
сегодня в 17:45
Подпись под последним фото:
"Россия наблюдает за открытием Олимпийских Игр 2024"
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:05
Что за груди у Месси?
Incredulous
Incredulous
сегодня в 16:56
Салах с такой стрижкой чем-то начал напоминать Арду Турана.
Гость
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