Испания — победитель юношеского чемпионата Европы

Сборная Испании стала победителем чемпионата Европы для игроков не старше 19 лет, обыграв Францию в финале со счётом 2:0.
Голами отметились Икер Браво (41') и Асан Диао (69').
На 77-й минуте красную карточку получил защитник Франции Йони Гомис.
Турнир проходил в Северной Ирландии.
Спасибо за общение, в столь насыщенном дне, всем мирной ночи!
Спасибо за общение, в столь насыщенном дне, всем мирной ночи!
спасибо Испании за это.
лучший матч ЧЕ u-19 был между сб. Италии и Испании.
спасибо Испании за это.
лучший матч ЧЕ u-19 был между сб. Италии и Испании.