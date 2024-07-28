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Испания — победитель юношеского чемпионата Европы

вчера, 22:59

Сборная Испании стала победителем чемпионата Европы для игроков не старше 19 лет, обыграв Францию в финале со счётом 2:0.

Голами отметились Икер Браво (41') и Асан Диао (69').

На 77-й минуте красную карточку получил защитник Франции Йони Гомис.

Турнир проходил в Северной Ирландии.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 10:20
По другому не бывает.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 10:11
Молодцы,что можно сказать,хорошо отыграли весь чемпионат и заслуженная победа !!!
FootFun
FootFun
сегодня в 06:55
Нас ждет новая эра Красной фурри
ABir
ABir
сегодня в 05:37
Эта победа молодежки Испании подтверждает закономерность победы первой команды страны.
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 00:10
Поздравляю!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:46
Господа - товарищи!
Спасибо за общение, в столь насыщенном дне, всем мирной ночи!
Шуnя771
Шуnя771 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:44
Да, да, да!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:41
Футбол победил!
спасибо Испании за это.
лучший матч ЧЕ u-19 был между сб. Италии и Испании.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:32
Поддерживают знамя старших товарищей!)
6e98u2m3zdf7
6e98u2m3zdf7
вчера в 23:31
Испания заявила что на сегодня она Центр футбола!!!
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:22
Испания лучше играют в футбол в Лалиге скоро будет звезд больше чем в АПЛ зрелищность чемпионата будет как раньше когда там играли Месси и Роналду
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 23:14
Тут Испания часто выигрывает. Тем более каждый год этот чемпионат Европы
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:06
Мои поздравления болельщикам сборной Испании. Молодцы ребятушки !
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:01
Прям испанский год получается)) хорошая молодежь растёт!)) здесь мог быть Ямаль)
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