Испания — победитель юношеского чемпионата Европы

1722196750

вчера, 22:59

Сборная Испании стала победителем чемпионата Европы для игроков не старше 19 лет, обыграв Францию в финале со счётом 2:0.

Голами отметились (41') и (69').

На 77-й минуте красную карточку получил защитник Франции .

Турнир проходил в Северной Ирландии.