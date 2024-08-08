Жирков: «99,9% вероятность, что „Зенит“ станет чемпионом РПЛ в этом сезоне»

Бывший игрок «Зенита» Юрий Жирков считает, что питерский клуб станет чемпионом РПЛ в нынешнем сезоне.
Думаю, 99,9% вероятность, что «Зенит» станет чемпионом России в нынешнем сезоне. Не вижу явных конкурентов, пока «Зенит» выглядит сильнее всех остальных.
Но у Глушенкова могут быть спады в игре, что в принципе допустимо, и вот тогда Зенит забуксует. И что будет делать Семак. Начнутся проблемы. Это сейчас, Богданыч такой храбрый, пока Макс феерит, но, сам Семак- средний тренер, неспособный на большие подвиги. Поэтому, я бы не стал, уже сейчас короновать Зенит. Играть еще долго, предстоит весна- со всеми известными проблемами. Вобщем, подождем, посмотрим...
Но у Глушенкова могут быть спады в игре, что в принципе допустимо, и вот тогда Зенит забуксует. И что будет делать Семак. Начнутся проблемы. Это сейчас, Богданыч такой храбрый, пока Макс феерит, но, сам Семак- средний тренер, неспособный на большие подвиги. Поэтому, я бы не стал, уже сейчас короновать Зенит. Играть еще долго, предстоит весна- со всеми известными проблемами. Вобщем, подождем, посмотрим...