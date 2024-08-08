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Жирков: «99,9% вероятность, что „Зенит“ станет чемпионом РПЛ в этом сезоне»

вчера, 17:12

Бывший игрок «Зенита» Юрий Жирков считает, что питерский клуб станет чемпионом РПЛ в нынешнем сезоне.

Думаю, 99,9% вероятность, что «Зенит» станет чемпионом России в нынешнем сезоне. Не вижу явных конкурентов, пока «Зенит» выглядит сильнее всех остальных.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:11
Глупо делать такой смелый прогноз после 3-х туров, учитывая то, что чемпионат закончится аж в конце мая следующего года! Лучше бы Юрок вообще молчал, как он обычно это и делал)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:15
Он походу вообще не в теме....что Барко уже в РПЛ....))
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:10, ред.
Ну разумеется, "подарок"- сказано образно. А кто виноват? Вам разжевать и в рот положить, сами не понимаете?))) Когда Зенит был сильней всех, я всегда это отмечал. Все ваши 5 победоносных лет были внеконкуренции, здесь без вопросов- вы были лучшие по всем показателям!!! А прошлый сезон- получился для вас недосказанным, блеклым и нечемпионским... Отрицать это- значит не уважать себя как болельщика. Мы взрослые люди, поэтому за слова надо отвечать...

Желаю здравствовать.
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:04
И что же они не сыграли вничью? Кто им помешал? Или это подарок Зениту, от них? И если Зенит не заслужил чемпионство, то почему его не взял тот, кто заслужил? Или тоже подарок сделали? Надо же, какие благородные. Детский сад, со страшным подозрением.
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:48
А разве вы заслужили чемпионство в прошлом сезоне?! Сыграй банкиры вничью и всё- вы в пролёте!!! Так в чем я неправ? А ваши две последние игры- под таким страшным подозрением, что именно болелам Зенита- лучше не вспоминать прошлый сезон, а помолчать...
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:33
Насчёт подарков, это по детски глупо, мягко говоря, не ожидал.
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:23
Да будет вам!!! Поклонитесь деревенщине, за то, что подарил вам чемпионство...
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:20
"............. Зенит превратится в прошлогоднюю развалину- дышащую через раз и хромающую на обе ноги......................" - Эта развалина дохромала до финала на первом месте, с большим количеством забитых и с самым маленьким количеством пропущенных голов.)
lotsman
lotsman
вчера в 18:17
Я бы не стал ставить такой прогноз. Динамо идёт наравне. ЦСКА, Локомотив, Спартак набирают ход. По крайней мере Спартак показывает очень хорошую игру. В субботу встреча с Динамо, а через тур, в шестом, встреча со Спартаком. Отыграем два этих матча и тогда можно предварительно что то сказать. Да и то во время чемпионата всякое может случиться. Это футбол, а он непредсказуем.
Capral
Capral
вчера в 18:04
По составу, да, но тоже- только на первый взгляд. Не дай БОГ, случись, что с Глушенковым, и Зенит превратится в прошлогоднюю развалину- дышащую через раз и хромающую на обе ноги. Семак- не гений футбола, он не Бесков, чтобы воспитывать молодых игроков, он работает в стиле Лобановского- нахватать всех лучших и победить. Сейчас, фактически, одuн игрок определяет игру команды. Как и ожидалось, приход Глушенкова- освежит футбол Зенита, сделает его динамичней и мобильней...

Но у Глушенкова могут быть спады в игре, что в принципе допустимо, и вот тогда Зенит забуксует. И что будет делать Семак. Начнутся проблемы. Это сейчас, Богданыч такой храбрый, пока Макс феерит, но, сам Семак- средний тренер, неспособный на большие подвиги. Поэтому, я бы не стал, уже сейчас короновать Зенит. Играть еще долго, предстоит весна- со всеми известными проблемами. Вобщем, подождем, посмотрим...
drug01
drug01
вчера в 17:45
Это верно даже не надо к бабке ходить!!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:44
Опять Жирков высказался...
Лучше бы книги почитал.
112910415
112910415
вчера в 17:43
молодец, Юра !
пусть будет больше, больше людей, повторяющих сию нехитрую мысль прямо с третьего тура !
это сильно повышает шансы конкурентов !
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:28, ред.
Как я люблю эти прогнозы по трем турам с днарями
Если клубы из столицы объеденяет усилия во второй части сезона то смахнут пыль
Вещий
Вещий
вчера в 17:26
Ну по поводу 99% он конечно погорячился..... но процентов на 60 точно...
rqp3h7baw4df
rqp3h7baw4df
вчера в 17:25
Пока по первым играм все идет к тому, но сезон длинный и все может быть.
5jqgye7sbyzm
5jqgye7sbyzm
вчера в 17:14
Так и будет, конкурентов нет.
Гость
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