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Полузащитник «Спартака» Барко сравнил МЛС и РПЛ

вчера, 16:31

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко сравнил уровень РПЛ и МЛС.

РПЛ и МЛС очень похожи друг на друга. Отмечу, что российская лига более физическая, тут нужна лучше подготовка. Поэтому нужно всегда готовиться, чтобы двигаться вперёд.

Напомним, в МЛС Барко выступал за «Атланту» с января 2018 года по январь 2022 года. Там он провёл 107 игр, забил 19 мячей и отдал 18 голевых передач. 25 июля текущего года Барко подписал контракт со «Спартаком». В РПЛ 25-летний аргентинец сыграл два матча, отметился голом и двумя ассистами.

Ранее Барко заявил, что «Спартак» должен бороться за чемпионство.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:31
Лайк за остроумие.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:28
"Мотивации больше. Там я играл всего лишь против Месси...а тут против самого Глушенкова."
nayuhmjvvw98
nayuhmjvvw98
вчера в 17:27
Не удивлюсь, если Барко скоро захочет в Зенит.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:16
Но думаю что МЛС сильней...как НХЛ сильней КХЛ
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:15
Рано или поздно. Чемпионы РПЛ и МЛС сыграют матч.. тогда узнаем кто есть кто)))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:04
Месси сейчас плачет, хотя и согласен с Барко, ведь праймовая барса еле еле периграла тогда Спартак на ноукамп
FreshMeat
FreshMeat ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 17:02
по баблу, а как еще?
Capral
Capral
вчера в 17:02
Мда, такого унижения -еще надо заслужить. Думаю, если бы пистон это услышал- не пережил бы точно. Называется, докатились...
derrik2000
derrik2000
вчера в 16:39
Ещё только практически с аутсайдерами играл, а уже что-то там сравнивает.
Посмотрим, что скажет, когда с серьёзными соперниками выйдет на поле.
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:32
Все диферамбы поют, где играют... Ждём "Я счастлив"...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:32
Вот уже нас сравнивают с МЛС !!!
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