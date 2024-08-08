Полузащитник «Спартака» Барко сравнил МЛС и РПЛ

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вчера, 16:31

Полузащитник «Спартака» сравнил уровень РПЛ и МЛС .

РПЛ и МЛС очень похожи друг на друга. Отмечу, что российская лига более физическая, тут нужна лучше подготовка. Поэтому нужно всегда готовиться, чтобы двигаться вперёд.

Напомним, в МЛС Барко выступал за «Атланту» с января 2018 года по январь 2022 года. Там он провёл 107 игр, забил 19 мячей и отдал 18 голевых передач. 25 июля текущего года Барко подписал контракт со «Спартаком». В РПЛ 25-летний аргентинец сыграл два матча, отметился голом и двумя ассистами.

Ранее Барко заявил, что «Спартак» должен бороться за чемпионство.