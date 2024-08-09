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Сарагоса может перейти из «Баварии» в «Осасуну» на правах аренды

вчера, 08:34

Нападающий «Баварии» Брайан Сарагоса близок к переходу в «Осасуну» в рамках аренды.

Испанский коллектив заплатит за аренду 500-600 тысяч евро. Помимо этого, «Осасуна» будет выплачивать футболисту большую часть зарплаты, которая составляет около 5 миллионов евро в год вместе с бонусами.

Сарагоса уже прилетел в Испанию для прохождения медицинского осмотра.

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Все комментарии
f25ubds3v3wu
f25ubds3v3wu ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 12:12
В осасуне уж точно!
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:41
Странно, что Компани отказался от такого техничного игрока. Брайан умный, техничный игрок, по манере игры напоминает Дани Ольмо, и обычно, игроков такого типажа любят тренеры, работавшие с Гвардиолой....
Ну для игрока это плюс, будет постоянная игровая практика еще и на родине!
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:08
Хоть поиграет там побольше
ksjvjsq8zk9s
ksjvjsq8zk9s
вчера в 08:47
Лучше больше играть чем сидеть в запасе!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:47
Будет получать больше игрового времени.
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