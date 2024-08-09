Сарагоса может перейти из «Баварии» в «Осасуну» на правах аренды

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вчера, 08:34

Нападающий «Баварии» близок к переходу в «Осасуну» в рамках аренды.

Испанский коллектив заплатит за аренду 500-600 тысяч евро. Помимо этого, «Осасуна» будет выплачивать футболисту большую часть зарплаты, которая составляет около 5 миллионов евро в год вместе с бонусами.

Сарагоса уже прилетел в Испанию для прохождения медицинского осмотра.