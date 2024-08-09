Сарагоса может перейти из «Баварии» в «Осасуну» на правах аренды

Нападающий «Баварии» Брайан Сарагоса близок к переходу в «Осасуну» в рамках аренды.
Испанский коллектив заплатит за аренду 500-600 тысяч евро. Помимо этого, «Осасуна» будет выплачивать футболисту большую часть зарплаты, которая составляет около 5 миллионов евро в год вместе с бонусами.
Сарагоса уже прилетел в Испанию для прохождения медицинского осмотра.
Ну для игрока это плюс, будет постоянная игровая практика еще и на родине!
Ну для игрока это плюс, будет постоянная игровая практика еще и на родине!