Лучший бомбардир «Аталанты» выбыл на долгий срок

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вчера, 12:59

У нападающего «Аталанты» и сборной Италии выявлен разрыв передней крестообразной связки левого колена. Сегодня в Риме игроку будет сделана артроскопическая операция, которую проведёт профессор Пьерпаоло Мариани.

Скамакка получил травму во время товарищеской игры против «Пармы» (1:4). Восстановление игрока может занять 6 — 7 месяцев.

Напомним, Скамакка перешёл в «Аталанту» из «Вест Хэма» в августе 2023 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В прошедшем сезоне 25-летний нападающий сыграл 44 матча во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Скамакку в 35 миллионов евро.