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Лучший бомбардир «Аталанты» выбыл на долгий срок

вчера, 12:59

У нападающего «Аталанты» и сборной Италии Джанлуки Скамакки выявлен разрыв передней крестообразной связки левого колена. Сегодня в Риме игроку будет сделана артроскопическая операция, которую проведёт профессор Пьерпаоло Мариани.

Скамакка получил травму во время товарищеской игры против «Пармы» (1:4). Восстановление игрока может занять 6 — 7 месяцев.

Напомним, Скамакка перешёл в «Аталанту» из «Вест Хэма» в августе 2023 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В прошедшем сезоне 25-летний нападающий сыграл 44 матча во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Скамакку в 35 миллионов евро.

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Все комментарии
Mi6
Mi6
вчера в 13:49
Вовремя Миранчук слился - сейчас бы пришлось играть…))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:49
Это большая потеря команды Гасперини. Конечно Лукман тоже форвард высокого уровня
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 13:45
Профессор Мариани, как бы не оказался профессором Мариарти
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:35
Очень обидно за этого игрока! Джанлука только нашел свою команду и стал главной ударной силой в Аталанте, а тут такое, еще и в товарищеской игре....обидно! Для Аталанты это тоже потеря, теперь клубу придется выходить на рынок и искать форварда, ну если только Гасперини не решит сделать из Де Кетелара форварда....
А так, Самакки здоровья....
Capral
Capral
вчера в 13:07
Мда, обидно, некому будет Хвичку ставить- в коленолоктевую позу...
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 13:03
До марта короче. Здоровья!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:00
Это большая потеря.
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