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Шелия: «Ничья со „Спартаком“ нам в копилку, хотя мы могли выиграть»

вчера, 14:14
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия считает, что грозненцы могли обыграть «Спартак» в матче четвёртого тура РПЛ.

Календарь изначально был непростой у «Ахмата», но имеем то, что имеем. Ничья со «Спартаком» нам в копилку, хотя во втором тайме мы могли выиграть. Во втором тайме мы выглядели интереснее. После этой игры мы можем оптимистично смотреть в будущее.

Перед игрой президент клуба Кадыров не заходил в раздевалку, но в любом случае у нас и так была высокая мотивация. После проигранного дома матча с «Локомотивом» со счётом 0:5 — о чём вообще говорить? Конечно, мы выходили очень настроенными. Речь идёт о матче против «Спартака», об игре на таком стадионе. Здесь не нужна дополнительная мотивация. Она и так присутствует. После матча с «Локомотивом» нужно было реабилитироваться.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 16:19
Маэстро- это любимый эпизод моего Бати, Самая Светлая Ему Память!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Всегда, когда был этот момент, Батя смеялся- до сердечного приступа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо, Дружище, что напоминаете о Великих Актерах и Славных временах!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Благодарю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Кстате, этот момент, нужно было бы показать одному пользователю, который вечно путает, как спасался Барон Мюнхгаузен ...
Futurista
Futurista
вчера в 16:08
7e6udueyd2jp
7e6udueyd2jp
вчера в 15:55
Вот так весь матч отбивались,и жалеют что не выиграли
ABir
ABir
вчера в 15:37
Чего-то Шелби прорвало на разговоры
2y895nacb39z
2y895nacb39z
вчера в 14:44
Во втором тайме дали бой спартаку, который устал от своей глупой беготни, жаль, что не выиграли.
Capral
Capral
вчера в 14:31
Ну, это уже Шелия перегибает. Конечно могли забить, но всё было очень неоднозначно и Спартак, тоже мог забить. Что касается того, что выглядели интереснее, чем Спартак, тоже под вопросом, и в плане чего? Если говорить об организации игры в целом, про построение обороны, то да- однозначно, Ахмат преуспел, очень грамотно выстроенная оборона, при знании, всех сильных сторон Спартака! Видно, Адиев, ночь другую не поспал и смог обезоружить КБ, именно тем, чем не смогли -ни Химки, ни Самара... Но в плане атаки, фактически, у Ахмата было несколько контратак, в которых, гости имели реальные шансы забить, но и только. Игровое преимущество было полностью на стороне Спартака, который, тоже мог забить. Поэтому, говорить, кто смотрелся интереснее, сложно... Если оборонительная игра Ахмата, выглядела, почти образцовой, то у Спартака, фактически, ничего не получалось. Поэтому, ничья- объективный итог.
e2hzv9etds45
e2hzv9etds45
вчера в 14:24
Хорошо что ничью получили просто Спартак ещё спит
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:18
Шансы были обоюдные, у Ахмата моментов было больше...
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