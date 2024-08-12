Шелия: «Ничья со „Спартаком“ нам в копилку, хотя мы могли выиграть»

Вратарь «Ахмата» считает, что грозненцы могли обыграть «Спартак» в матче четвёртого тура РПЛ .

Календарь изначально был непростой у «Ахмата», но имеем то, что имеем. Ничья со «Спартаком» нам в копилку, хотя во втором тайме мы могли выиграть. Во втором тайме мы выглядели интереснее. После этой игры мы можем оптимистично смотреть в будущее.

Перед игрой президент клуба Кадыров не заходил в раздевалку, но в любом случае у нас и так была высокая мотивация. После проигранного дома матча с «Локомотивом» со счётом 0:5 — о чём вообще говорить? Конечно, мы выходили очень настроенными. Речь идёт о матче против «Спартака», об игре на таком стадионе. Здесь не нужна дополнительная мотивация. Она и так присутствует. После матча с «Локомотивом» нужно было реабилитироваться.