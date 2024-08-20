Мбаппе хочет взыскать с ПСЖ 55 млн евро

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вчера, 13:59

Нападающий «Реала» хочет взыскать с ПСЖ деньги.

Как сообщает Goal со ссылкой на Le Monde, юристы футболиста обратились в юридический комитет LFP, а также через Федерацию футбола Франции в УЕФА для получения невыплаченной зарплаты и бонусов за последние три месяца выступлений в парижском клубе. Форвард утверждает, что «Пари Сен-Жермен» должен ему 55 млн евро.