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Мбаппе хочет взыскать с ПСЖ 55 млн евро

вчера, 13:59

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе хочет взыскать с ПСЖ деньги.

Как сообщает Goal со ссылкой на Le Monde, юристы футболиста обратились в юридический комитет LFP, а также через Федерацию футбола Франции в УЕФА для получения невыплаченной зарплаты и бонусов за последние три месяца выступлений в парижском клубе. Форвард утверждает, что «Пари Сен-Жермен» должен ему 55 млн евро.

Юридический комитет LFP имеет право наложить запрет на трансферы на ПСЖ до тех пор, пока ситуация не будет урегулирована. УЕФА также может аннулировать лицензию клуба на участие в континентальном соревновании. Это означает, что французская команда потенциально может быть лишена возможности участвовать в Лиге чемпионов, пока вопрос с футболистом не будет решён удовлетворительным образом.

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Все комментарии
Евгений Незнанов
Евгений Незнанов ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 09:00
Удивительно, но если к примеру любому не оплатят его работу- тоже будут как то это решать.Это Мбапе может прожить спокойно без этой суммы.Но его действия более чем логичны.
Пепс
Пепс
сегодня в 07:31
Что б я так жил 🤩🤩🤩🤩
_AgamagA_
_AgamagA_ ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 23:19
Ему платили за внимание, за лояльность. Сами оценили его нахождение именно такими деньгами.
Dauletbek
Dauletbek ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 22:24
Но он ведь жалуется не на болельщиков и не с них требует деньги. Он у руководства требует деньги. Разве можно его в этом винить? Другое дело характер...но это его личностные качества. Я был бы далёк от слова неблагодарный в данном случае.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:32
Мбаппе очень жадный до денег, он о футболе уже не думает. Неудивительно, что так плохо сыграл в первом туре. Его мысли заняты тем, как бы отсудить у ПСЖ побольше денег. Некрасиво ведет себя по отношению к бывшему клубу, а ведь болельщики там его любили. Месси и Неймара освистывали, а Мбаппе всегда поддерживали, но он неблагодарный и вот так им отплатил.
valt134
valt134
вчера в 19:32
Свинья неблагодарная!
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 19:14
Мбаппе требует своё...
ed7g65ytxese
ed7g65ytxese
вчера в 18:53
Ну,ну не с тем связался
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 18:41
Виноваты только менеджеры ПСЖ. Сами подписали пухлый и глупый контракт.
a-league
a-league
вчера в 17:47, ред.
Так ему это только на карманные расходы ...
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 17:04
А когда-то говорил, что в детстве мечтал играть за ПСЖ
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 16:52
А не жЫрно ли ему? Тут футболом и не пахнет ...
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 16:05
Вот это жадный до денег парень…
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:02
Черепаха доярка катарской коровы)))
74cy3527gqcs
74cy3527gqcs
вчера в 15:42
Если реально его недоплата,то имеет право, но за 3 месяца и столько бабок, это многовато
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 15:34
То-ли ещё будет!
K_TS16
K_TS16
вчера в 15:28
Ну так то 55 лимонов на дороге не валяются...Кто то из троллей отказался бы?..
memphis
memphis
вчера в 15:27
Ля ты, Мбапе
ww2jh4tz6kh2
ww2jh4tz6kh2
вчера в 15:24
Редкостный всё-таки черепан чудак не на букву Ч
альсато
альсато
вчера в 15:10
Подождите!...В статье сказано, что Мбаппе ХОЧЕТ и УТВЕРЖДАЕТ!..но ничего не сказано, что ПСЖ-должен!)))))
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 14:47, ред.
Алмазная черепашка 20-й век



Алмазная черепашка 21-й век

Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 14:36
55 млн за 3 месяца??? 55 × 4 = 220 млн в год. Нехило ему платили в ПСЖ. А главное, за что??? Ни одной ЛЧ, ни одного ЗМ, ни одной ЗБ.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
вчера в 14:32, ред.
Насчёт проблем с УЕФА можно вабче не париться. Хелаифи с Чеферком - братья по "крови"; так сказать - однояйцевые близняшки-кореши. Ворон ворону ... дальше знаешь.)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:26
А денежки то счет любят - это точно.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:25
Мбаппе решил всех поиметь))
allemz
allemz ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:24
Может и не вопрос, но возможность наложения запрета на трансферы и участие в ЛЧ в случае неудовлетворения запросов Мбаппе, звучит как-то угрожающе.
Мбаппе платили немало денег за лояльность, а он только и скандалил перед своим уходом, а сейчас кровь довысасывает. Я тут больше за катарца, а этот юридический комитет - обычный сброд жуликов, по шапке им надавать надо и негру указать на его место. Беспредел какой-то
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:21
Можно смело сказать - расстались хорошими друзьями! )
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 14:14
🤭
Шуnя771
Шуnя771 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 14:08
Добрый день!

Кем то были применены ко мне санкции (и не первый раз) которые с моего понимания правил и примеров их применения на ресурсе, были чрезмерными.
Надо брать какую то паузу и Попробовать переварить ситуацию


Спасибо за ответ!
tprdpzc6gxqg
tprdpzc6gxqg
вчера в 14:08
Все игроки низкой пробы требуют деньги.
Гость
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