Мбаппе хочет взыскать с ПСЖ 55 млн евро

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе хочет взыскать с ПСЖ деньги.
Как сообщает Goal со ссылкой на Le Monde, юристы футболиста обратились в юридический комитет LFP, а также через Федерацию футбола Франции в УЕФА для получения невыплаченной зарплаты и бонусов за последние три месяца выступлений в парижском клубе. Форвард утверждает, что «Пари Сен-Жермен» должен ему 55 млн евро.
Юридический комитет LFP имеет право наложить запрет на трансферы на ПСЖ до тех пор, пока ситуация не будет урегулирована. УЕФА также может аннулировать лицензию клуба на участие в континентальном соревновании. Это означает, что французская команда потенциально может быть лишена возможности участвовать в Лиге чемпионов, пока вопрос с футболистом не будет решён удовлетворительным образом.
Мбаппе платили немало денег за лояльность, а он только и скандалил перед своим уходом, а сейчас кровь довысасывает. Я тут больше за катарца, а этот юридический комитет - обычный сброд жуликов, по шапке им надавать надо и негру указать на его место. Беспредел какой-то
Мбаппе платили немало денег за лояльность, а он только и скандалил перед своим уходом, а сейчас кровь довысасывает. Я тут больше за катарца, а этот юридический комитет - обычный сброд жуликов, по шапке им надавать надо и негру указать на его место. Беспредел какой-то
Алмазная черепашка 21-й век
Алмазная черепашка 21-й век