Алекс Фергюсон помог погасить долги шотландского клуба

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон помог шотландскому клубу «Инвернесс» погасить долги в размере 3 миллионов фунтов стерлингов.
Бывший председатель клуба Алан Сэвидж организовал экстренное совещание с лицами и компаниями, которые ранее давали кредиты клубу.
Один из звонков Сэвидж сделал Фергюсону, он попросил о финансовой помощи для команды. Бывший тренер «дьяволов» согласился помочь.
Денежные средства будут переданы клубу либо в форме кредита, либо в качестве вложения в акции.
Благодаря усилиям Фергюсона и бывшего председателя клуба Алана Сэвиджа, «Инвернесс» смог преодолеть финансовые трудности и начать новый этап развития. Это показывает, что даже в сложных ситуациях можно найти выход, если есть поддержка и вера в будущее клуба.
Алекс Фергюсон — не только легендарный тренер, но и человек, который всегда готов прийти на помощь своим коллегам и друзьям. Его вклад в развитие шотландского футбола неоценим, и мы надеемся, что этот пример поможет другим клубам и организациям преодолевать трудности и двигаться вперёд.
Благодаря усилиям Фергюсона и бывшего председателя клуба Алана Сэвиджа, «Инвернесс» смог преодолеть финансовые трудности и начать новый этап развития. Это показывает, что даже в сложных ситуациях можно найти выход, если есть поддержка и вера в будущее клуба.
Алекс Фергюсон — не только легендарный тренер, но и человек, который всегда готов прийти на помощь своим коллегам и друзьям. Его вклад в развитие шотландского футбола неоценим, и мы надеемся, что этот пример поможет другим клубам и организациям преодолевать трудности и двигаться вперёд.
Можно было сказать, что Фергюсон вложился в клуб, а тут расписали всё, как будто он меценат, спас клуб от банкротства.
Можно было сказать, что Фергюсон вложился в клуб, а тут расписали всё, как будто он меценат, спас клуб от банкротства.