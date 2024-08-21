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Алекс Фергюсон помог погасить долги шотландского клуба

вчера, 09:44

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон помог шотландскому клубу «Инвернесс» погасить долги в размере 3 миллионов фунтов стерлингов.

Бывший председатель клуба Алан Сэвидж организовал экстренное совещание с лицами и компаниями, которые ранее давали кредиты клубу.

Один из звонков Сэвидж сделал Фергюсону, он попросил о финансовой помощи для команды. Бывший тренер «дьяволов» согласился помочь.

Денежные средства будут переданы клубу либо в форме кредита, либо в качестве вложения в акции.

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Все комментарии
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 12:15
Да кто спорит? Меня просто возмутило слово "помог". Это не помощь. Для клуба это просто отсрочка выплат. Им все равно придется платить, только теперь Фергюсону. Если это кредит, то сам кредит + проценты, если инвестиции, то дивиденды.

Можно было сказать, что Фергюсон вложился в клуб, а тут расписали всё, как будто он меценат, спас клуб от банкротства.
K_TS16
K_TS16
вчера в 12:10
Спас за деньги
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 12:08
Возможно процент не 20-30 %, как в банках.
Может юанки отказывали клубу.
Плюс может быть их акции купит, там же сказано.
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:05
Ну хотя бы так и то помощь
la-respect0
la-respect0 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 11:52
Тогда клубу в ближайшее будущее точно будет конец)))
adekvat
adekvat
вчера в 11:31
А что банки клубу уже не дают кредиты ?
a23a5qeg2v6y
a23a5qeg2v6y
вчера в 11:29
Алекс Фергюсон — настоящий герой шотландского футбола! Его помощь клубу «Инвернесс» в погашении долгов в размере 3 миллионов фунтов стерлингов является ярким примером того, как важно поддерживать и инвестировать в развитие спорта.
Благодаря усилиям Фергюсона и бывшего председателя клуба Алана Сэвиджа, «Инвернесс» смог преодолеть финансовые трудности и начать новый этап развития. Это показывает, что даже в сложных ситуациях можно найти выход, если есть поддержка и вера в будущее клуба.
Алекс Фергюсон — не только легендарный тренер, но и человек, который всегда готов прийти на помощь своим коллегам и друзьям. Его вклад в развитие шотландского футбола неоценим, и мы надеемся, что этот пример поможет другим клубам и организациям преодолевать трудности и двигаться вперёд.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:25
Любая поддержка благое дело. Хоть в кредит .но трудное время для клуба он выручил
Grizly88
Grizly88
вчера в 10:56
Молодец Дед благие дела делает
Вещий
Вещий
вчера в 10:52
Как всегда достойный поступок Сэра Алекса....
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 10:17
С каких это пор кредит стал помощью? Всё, что он дал, ему вернут с процентами.
sihafazatron
sihafazatron ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 10:07
Это да, но все же не безвозмездно)) это можно рассматривать как инвестиции
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:05
Хорошее дело сделал,спас клуб.Респект !
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:01
Сэр Алекс помог спасти клуб. Молодец!
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