Алекс Фергюсон помог погасить долги шотландского клуба

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вчера, 09:44

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» помог шотландскому клубу «Инвернесс» погасить долги в размере 3 миллионов фунтов стерлингов.

Бывший председатель клуба Алан Сэвидж организовал экстренное совещание с лицами и компаниями, которые ранее давали кредиты клубу.

Один из звонков Сэвидж сделал Фергюсону, он попросил о финансовой помощи для команды. Бывший тренер «дьяволов» согласился помочь.

Денежные средства будут переданы клубу либо в форме кредита, либо в качестве вложения в акции.