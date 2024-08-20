Отступные за Батракова превышают 20 млн евро

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вчера, 23:04

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, сумма отступных за полузащитника «Локомотива» превышают 640 миллионов рублей.

По информации журналиста, сумма, прописанная в контракте игрока, превышает 20 миллионов евро.