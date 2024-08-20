Отступные за Батракова превышают 20 млн евро

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, сумма отступных за полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова превышают 640 миллионов рублей.
По информации журналиста, сумма, прописанная в контракте игрока, превышает 20 миллионов евро.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, сумма отступных за полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова превышают 640 миллионов рублей.
По информации журналиста, сумма, прописанная в контракте игрока, превышает 20 миллионов евро.
Это может тешить самолюбие, но не является ценой игрока.
Это может тешить самолюбие, но не является ценой игрока.