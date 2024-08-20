Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Отступные за Батракова превышают 20 млн евро

вчера, 23:04

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, сумма отступных за полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова превышают 640 миллионов рублей.

По информации журналиста, сумма, прописанная в контракте игрока, превышает 20 миллионов евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиМбаппе хочет взыскать с ПСЖ 55 млн евро
Вчера, 13:59
Трансфер Миранчука — самое дорогое приобретение в МЛС этим летом
19 августа Фото
«Локомотив» должен получить выплаты от «Атланты» за Миранчука
19 августа
Зарплата Коваленко сократилась на 17% в «Оренбурге»
17 августа
Известный певец стал совладельцем «Ипсвича»
15 августа
«Манчестер Юнайтед» и Qualcomm продлили контракт до 2029 года
15 августа
Все комментарии
mmpybx4cp2b8
mmpybx4cp2b8
сегодня в 03:09
Судя по последней игре, Батраков и сотой доли такой суммы не достоин.
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:11
Можно прописать любую сумму, хоть миллиард.
Это может тешить самолюбие, но не является ценой игрока.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 