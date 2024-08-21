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ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковИталия. Серия А 2024/2025

«Ювентус» объявил об аренде защитника «Милана»

вчера, 21:23

Пресс-служба «Ювентуса» объявила об аренде защитника «Милана» Пьера Калюлю.

Арендное соглашение, за которое туринский клуб заплатит 3,3 млн евро, рассчитано до лета 2025 года. Оно включает в себя опцию выкупа француза за 14 млн евро.

«Ювентус» объявил об аренде защитника «Милана»

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:17
стоп стоп стоп))))
так и есть.
подумал, с этой сделкой юве и милан ""взорвали" италию..
оказалось, эта аренда.
впечатляющая смена декораций на самом верху Серии А было в прошлом.
переход Бонуччи в отдельную тему.
Fantazista_333
Fantazista_333 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:46
А де Шильо и Бонуччи.
Baggio R.
Baggio R. ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:43
Да ладно? Роберто Баджо, Эдгар Давидс, Филиппо Индзаги, Гонсало Игуаин, Паоло Ди Канио. Да хотя бы относительно недавний вояж Леонардо Бонуччи туда и обратно.
FreshMeat
FreshMeat ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:39
Андреа Пирло, Филипо Инзаги, Эдгар Давидс... и там с десяток громких имен наберется вдобавок
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:24
впервые читаю что между Юве и Миланом прямые трансферы))
Гость
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