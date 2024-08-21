«Ювентус» объявил об аренде защитника «Милана»

Пресс-служба «Ювентуса» объявила об аренде защитника «Милана» Пьера Калюлю.
Арендное соглашение, за которое туринский клуб заплатит 3,3 млн евро, рассчитано до лета 2025 года. Оно включает в себя опцию выкупа француза за 14 млн евро.
Пресс-служба «Ювентуса» объявила об аренде защитника «Милана» Пьера Калюлю.
Арендное соглашение, за которое туринский клуб заплатит 3,3 млн евро, рассчитано до лета 2025 года. Оно включает в себя опцию выкупа француза за 14 млн евро.
так и есть.
подумал, с этой сделкой юве и милан ""взорвали" италию..
оказалось, эта аренда.
впечатляющая смена декораций на самом верху Серии А было в прошлом.
переход Бонуччи в отдельную тему.
так и есть.
подумал, с этой сделкой юве и милан ""взорвали" италию..
оказалось, эта аренда.
впечатляющая смена декораций на самом верху Серии А было в прошлом.
переход Бонуччи в отдельную тему.