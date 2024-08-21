«Ювентус» объявил об аренде защитника «Милана»

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вчера, 21:23

Пресс-служба «Ювентуса» объявила об аренде защитника «Милана» .

Арендное соглашение, за которое туринский клуб заплатит 3,3 млн евро, рассчитано до лета 2025 года. Оно включает в себя опцию выкупа француза за 14 млн евро.