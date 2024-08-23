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Футбольный клуб «Удинезе» подписал голкипера «ЧФР Клуж»

вчера, 14:40

Вратарь «ЧФР Клуж» Разван Сава подписал четырёхлетний контракт с «Удинезе». Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро. Игрок будет выступать под номером 90.

Футбольный клуб «Удинезе» подписал голкипера «ЧФР Клуж»

Напомним, Сава перешёл в «ЧФР Клуж» из «Торино» в январе 2022 года. В текущем сезоне 22-летний голкипер сыграл 9 матчей в чемпионате Румынии и квалификации Лиги конференций, пропустил 9 мячей и 5 игр провёл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает румына в 2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Удинезе» продлил контракт с одним из своих вратарей.

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вчера в 19:32
Для «Удинезе» этот переход является усилением состава. Клуб ищет замену ушедшему вратарю Даниэле Паделли, и Сава может стать хорошим выбором. Он обладает опытом игры на высоком уровне и способен внести стабильность в оборону команды.
В целом, этот переход можно считать положительным для обеих сторон. Сава получит возможность играть в более сильном чемпионате и бороться за трофеи, а «Удинезе» укрепит свою оборону опытным голкипером.
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