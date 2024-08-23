Футбольный клуб «Удинезе» подписал голкипера «ЧФР Клуж»

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вчера, 14:40

Вратарь «ЧФР Клуж» подписал четырёхлетний контракт с «Удинезе». Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро. Игрок будет выступать под номером 90.

Напомним, Сава перешёл в «ЧФР Клуж» из «Торино» в январе 2022 года. В текущем сезоне 22-летний голкипер сыграл 9 матчей в чемпионате Румынии и квалификации Лиги конференций, пропустил 9 мячей и 5 игр провёл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает румына в 2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Удинезе» продлил контракт с одним из своих вратарей.