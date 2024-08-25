Бывший совладелец «Ньюкасла» хочет купить долю в «Тоттенхэме»

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вчера, 15:33

Бывший совладелец «Ньюкасла» Аманда Стэйвли хочет инвестировать в «Тоттенхэм».

Сообщается, что она собрала команду для приобретения первоначальной доли в клубе, а затем группа попытается купить ещё больше акций. 25 % акций могут обойтись Стэйвли примерно в 650 млн фунтов стерлингов.

Аманда и её муж Мехрдад Годусси помогли Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии приобрести «Ньюкасл» в 2021 году. Также Стэйвли принимала участие в сделке о продаже «Манчестер Сити» за 210 млн фунтов стерлингов в 2008 году шейху Мансуру из Абу-Даби.