«Лион» может продать почти любого игрока для соблюдения фэйр-плей

«Лион» потратил 134 млн евро на трансферы, а общий объём продаж на данный момент составляет 24 млн.
По информации Top Mercato со ссылкой на L'Équipe, клубу может придётся рассмотреть возможность продажи почти любого игрока, чтобы соблюсти правила финансового фэйр-плей. Отмечается, что «Лион» обещал DNCG (организации, отвечающей за мониторинг и надзор за счетами футбольных клубов профессиональных ассоциаций во Франции) достичь продаж на 100 млн.
придется продать лидера - Шерки... и еще 3-4 сильных игроков.
очень будет жалко если Лион потеряет еще Молебе и Фофана.
при том покупают шлак и дырку.
хорошо что Таннера Тессмана, американского полузащитника из Венеции
все таки купили, интересный игрок, будем следит.
но......как сказал Баффетт: если ты покупаешь то, что тебе не нужно,
то скоро ты начнешь продавать то, что тебе необходимо....
Лион сейчас именно в таком положении.
а это время владелец Лион Олимпика Джон Текстор
еще хочет продать доли в Кристал Пэлас перед поглощением Эвертона.
получается, если Эвертон перейдет в корпарацию Джона Текстора, все внимание и ресурсы будут направлены в мерсисайдский проект, а Лион на жалкие гроши?!
придется продать лидера - Шерки... и еще 3-4 сильных игроков.
очень будет жалко если Лион потеряет еще Молебе и Фофана.
при том покупают шлак и дырку.
хорошо что Таннера Тессмана, американского полузащитника из Венеции
все таки купили, интересный игрок, будем следит.
но......как сказал Баффетт: если ты покупаешь то, что тебе не нужно,
то скоро ты начнешь продавать то, что тебе необходимо....
Лион сейчас именно в таком положении.
а это время владелец Лион Олимпика Джон Текстор
еще хочет продать доли в Кристал Пэлас перед поглощением Эвертона.
получается, если Эвертон перейдет в корпарацию Джона Текстора, все внимание и ресурсы будут направлены в мерсисайдский проект, а Лион на жалкие гроши?!