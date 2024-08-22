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«Лион» может продать почти любого игрока для соблюдения фэйр-плей

вчера, 19:53

«Лион» потратил 134 млн евро на трансферы, а общий объём продаж на данный момент составляет 24 млн.

По информации Top Mercato со ссылкой на L'Équipe, клубу может придётся рассмотреть возможность продажи почти любого игрока, чтобы соблюсти правила финансового фэйр-плей. Отмечается, что «Лион» обещал DNCG (организации, отвечающей за мониторинг и надзор за счетами футбольных клубов профессиональных ассоциаций во Франции) достичь продаж на 100 млн.

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Все комментарии
Fantazista_333
Fantazista_333 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:16
Да ну, какой Шерки лидер. 6 голевых и 1 гол за прошлый сещон. И разве Лион столь важного игрока будет оценивать всего в 18 млн?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:33
жаль.
придется продать лидера - Шерки... и еще 3-4 сильных игроков.
очень будет жалко если Лион потеряет еще Молебе и Фофана.
при том покупают шлак и дырку.
хорошо что Таннера Тессмана, американского полузащитника из Венеции
все таки купили, интересный игрок, будем следит.
но......как сказал Баффетт: если ты покупаешь то, что тебе не нужно,
то скоро ты начнешь продавать то, что тебе необходимо....
Лион сейчас именно в таком положении.
а это время владелец Лион Олимпика Джон Текстор
еще хочет продать доли в Кристал Пэлас перед поглощением Эвертона.
получается, если Эвертон перейдет в корпарацию Джона Текстора, все внимание и ресурсы будут направлены в мерсисайдский проект, а Лион на жалкие гроши?!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:15
Зенит наготове. Миллер и Медведев напряглись. В составе скоро 40 человек, из них 20 легионеров. Юбиляру все можно!
nx7eudvem4mn
nx7eudvem4mn
вчера в 20:13
Законы надо исполнять
wruz3ugjnna6
wruz3ugjnna6
вчера в 19:57
Если найдут нарушения, будут продовать, куда денутся
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