«Лион» может продать почти любого игрока для соблюдения фэйр-плей

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вчера, 19:53

«Лион» потратил 134 млн евро на трансферы, а общий объём продаж на данный момент составляет 24 млн.

По информации Top Mercato со ссылкой на L'Équipe, клубу может придётся рассмотреть возможность продажи почти любого игрока, чтобы соблюсти правила финансового фэйр-плей. Отмечается, что «Лион» обещал DNCG (организации, отвечающей за мониторинг и надзор за счетами футбольных клубов профессиональных ассоциаций во Франции) достичь продаж на 100 млн.