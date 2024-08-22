Сэр Алекс Фергюсон повторил опыт известного рэпера. Роналду и Месси пройдут через это чуть позже

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сегодня, 16:44

Истории о щедрости в футболе.

Легендарный шотландец выручил «Инвернесс»

Сэр Алекс Фергюсон всегда умел зарабатывать деньги. Даже в почтенном возрасте после инсульта получал от «Манчестер Юнайтед» 2 миллиона фунтов в год за роль амбассадора клуба. Сэру Алексу платили столько за 20 рабочих дней. Учитывали физическое состояние пенсионера после перенесенной болезни. Мотивационные речи легендарного шотландца стоили 100 тысяч фунтов за выступление. Также Фергюсон получает роялти со своих книг. Плюс растут компании, которыми помогают управлять сыновья шотландца. Для 82-летнего старца деньги давно не проблема. После футбола стал лишь богаче. И когда скромный шотландский клуб «Инвернесс» столкнулся с долгами, то Фергюсон дал им три миллиона фунтов. Звонок от сэра Алекса мгновенно избавил середняка второй по счету шотландской лиги от веса финансовых проблем. Один из кредиторов списал 2.1 млн фунтов долгов. Тренер Данкан Фергюсон – бывший форвард «Эвертона», получил поддержку однофамильца. Теперь «Инвернесс» рассчитывает найти покупателей, ведь за ним заступился футбольный Дункан Маклауд, избранный и легендарный сэр Алекс Фергюсон.

Канадский рэпер нашел деньги для «Венеции»

Этого исполнителя точно знаете, даже если не слышали ни одну из песен. Фанаты футбола обвиняли Дрейка в «проклятии» великих клубов. Если он ставит деньги на вашу победу – команде конец. Если Дрейк позирует в вашей футболке – готовьтесь к поражениям. Конечно, это лишь совпадения и шутки. Но у канадца нулевая футбольная интуиция. Поставил дикие 300 000 долларов на победу Канады против Аргентины на Кубке Америки. Разумеется, проиграл. Также у Дрейка огромные проблемы в музыкальной жизни. У него случился конфликт с принцем рэпа Кендриком Ламаром. Оба не без греха, но в битве рифм победил обладатель Пулитцеровской премии мистер Ламар. Дрейка засмеяли в США , где собирал стадионы. Канадец ломанулся в Европу. Пиар-менеджеры, чтобы перебить обвинения в растлении малолетних, нашли «благотворительные» проекты. Моральность у истории сомнительная.

Миллионер спасает шкуру после того, как рэпер Ламар назвал его педофилом. Дрейк, разумеется, всё отрицает. Через своего менеджера канадец вышел на владельца «Венеции». Новичок Серии А, который на днях проиграл «Лацио», рисковал оказаться в четвертой лиге после банкротства. Но Дрейк нашел им инвесторов с почти 40 миллионами евро. В кратчайшие сроки кредиторы получили деньги. Дрейк собирает одевать команду в футболки своего бренда и сотрудничать с клубом. Проще говоря, нашел запасной аэродром. Если в США будут встречать свистом, то поживет в Италии. Дрейк уже владел частью акций «Милана».

Касорла сохранил родной «Овьедо» на плаву

Сэр Алекс Фергюсон спонтанно принял решение выделить деньги футбольному клубу, с которым не связан лично. Дрейк нашел деньги для «Венеции», чтобы продавать свои футболки. А вот Касорла вкладывался в долги «Овьедо», поскольку это его родная команда. Санти воспитывался в школе клуба, за который в прошлом играл тренер сборной России Виктор Онопко. В 2012 году «Реал Овьедо» мог прекратить существование. Но три известных футболиста – Хуан Мата, Санти Касорла и Мичу, вспомнили о футбольных корнях. За короткое время им удалось собрать два миллиона евро, которые позволили «Овьедо» остаться на футбольной карте Испании.

Позже акции клуба выкупил один из самых богатых людей мира Карлос Слим. И хотя мексиканец не заинтересован в создании своего «Челси» на базе «Овьедо», сейчас дела у клуба идут намного лучше, чем раньше. Санти Касорла вернулся в «Овьедо» как футболист. С бывшим игроком сборной Испании и «Арсенала» стали шестыми в прошлом сезоне в Сегунде. Возвращение в Примеру это лишь мечта, но не стоит забывать, что «Овьедо» бывал даже в четвертом дивизионе. Без помощи бывших игроков клуб давно бы исчез.

Роналдо взял на себя дикие долги «Крузейро»

«Феномен» начинал карьеру в «Крузейро», хотя воспитывался в школе другого клуба. Роналдо провел в их составе всего один год. Но когда в декабре 2021 года встал вопрос о существовании «Крузейро» из-за долгов, то именно бывший нападающий «Реала» нашел 70 млн евро, чтобы выкупить акции клуба. Также погасил долги перед ФИФА , из-за которых могли лишить профессионального статуса. Хотя «Крузейро» не превратился мгновенно в кандидата в чемпионы, команда вернулась в Серию А. Идут на седьмой строчке, но теперь клубом управляют другие люди. В апреле Роналдо продал акции, ведь для него управление сразу двумя клубами – есть еще «Вальядолид» в Испании, является непростой задачей.

Этот клуб Роналдо тоже может продать. Устал от оскорблений фанатов в социальных сетях. Хотя теперь вернулись в Примеру, посмотрим на оценки публики. А дома в Бразилии внимание легендарного бразильца позволило «Крузейро» найти владельца с миллиардами долларов на счетах. Речь о Педро Фигейредо, бразильском Галицком с сетью супермаркетов. Сумма сделки составила 117 млн долларов. Роналдо не оставил первый клуб в беде.

Нет сомнений, что в футбольные клубы вложат деньги Месси и Роналду. Криштиану вчера стал блогером, с порога бьет рекорды. У аргентинца и португальца огромные состояния, но оба не смогут стать тренерами. Значит, будут инвесторами в футболе. Год назад Роналду говорил в интервью, что купит клуб. Месси сразу предложили акции «Интера Майами», но это именно инвестиции. А будут также скромные клубы, которые попросят аргентинца и португальца о спасении. Роналду в отдельных случаях достаточно опубликовать пост с призывом купить акции маленькой команды – сразу найдутся желающие. У знаменитостей есть социальный капитал, многие бизнесмены захотят стать партнерами по бизнесу с Роналду и Месси.