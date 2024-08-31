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«Ноттингем Форест» подписал защитника «Бенфики»

вчера, 13:03

«Ноттингем Форест» объявил о подписании защитника «Бенфика» Фелипе Родригеша да Силвы (Морато). Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Игрок подписал контракт до июня 2029 года.

«Ноттингем Форест» подписал защитника «Бенфики» «Ноттингем Форест» подписал защитника «Бенфики»

Морато перешёл в «Бенфику» из «Сан Паулу» в августе 2019 года. В прошедшем сезоне 23-летний центральный защитник сыграл 35 матчей во всех турнирах, отметился двумя голевыми передачами и получил шесть жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что вратарь сборной США продолжит карьеру в «Кристал Пэлас».

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Все комментарии
53jekbg5dj9p
53jekbg5dj9p
вчера в 13:51
Все-таки АПЛ лига посолидней.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:29
Хорошее приобретение для Ноттингем.
Гость
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