«Ноттингем Форест» подписал защитника «Бенфики»

1725098634

вчера, 13:03

«Ноттингем Форест» объявил о подписании защитника «Бенфика» Фелипе Родригеша да Силвы (Морато). Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Игрок подписал контракт до июня 2029 года.

Морато перешёл в «Бенфику» из «Сан Паулу» в августе 2019 года. В прошедшем сезоне 23-летний центральный защитник сыграл 35 матчей во всех турнирах, отметился двумя голевыми передачами и получил шесть жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 15 миллионов евро.