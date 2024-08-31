«Ноттингем Форест» подписал защитника «Бенфики»

«Ноттингем Форест» объявил о подписании защитника «Бенфика» Фелипе Родригеша да Силвы (Морато). Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Игрок подписал контракт до июня 2029 года.
Морато перешёл в «Бенфику» из «Сан Паулу» в августе 2019 года. В прошедшем сезоне 23-летний центральный защитник сыграл 35 матчей во всех турнирах, отметился двумя голевыми передачами и получил шесть жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что вратарь сборной США продолжит карьеру в «Кристал Пэлас».