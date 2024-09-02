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Рафинья: «Цель-минимум для „Барселоны“ — победа в Лиге чемпионов»

вчера, 22:38

Нападающий Рафинья назвал цели «Барселоны» в нынешнем сезоне.

Цель-минимум для нас — победа в Лиге чемпионов. Главная цель — выиграть все титулы: чемпионат Испании, Лигу чемпионов, Кубок Испании, Суперкубок.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:37
На дурнину , когда у лидеров спад или они перестраиваются, можно выиграть только национальный чемпионат (Лестер, Наполи). Но в ЛЧ такие вещи не канают.
112910415
112910415
сегодня в 05:08
это едва ли возможно ... но надо ставить большие задачи !
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 04:26
Какая лига чемпеонов?? Вы даже кубок гампера уже выйграть не можете!! Барселона снова останется без трофеев 😂
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:59
Лч врядли ближайшие 5-10 лет им не видать лч
амурец
амурец
сегодня в 00:41
Смешной парень
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:15
кФлик конечно хорошо раскрыл класс своих игроков. Рафинья стал намного опасней. И здорово что команда ведя в счете..не бросает играть..идет вперёд ещё забивать...Это, конечно, инетресно, игры станут результативнее и веселее, но есть сомнения, что с таким футболом можно выиграть много трофеев. А Лига чемпионов очень непростой турнир... Здесь явные фавориты вылетают...а такие команды как Боруссия выходят в финал...Барселона должна много чего делать..Во-первых тут требуется очень хорошее взаимопонимание, игроки должны своевременно и точно ориентироваться на манёвр партнёров. Во-вторых, нужна отличная физическая подготовка. Сможет ли Барса пройти 9 месяцев на пике формы? Большие сомнения. Особенно, учитывая проблемы с укомплектованностью ряда позиций и огромного (для топ-клуба) количества тинейджеров в составе...плюс финансовые проблемы...
Там, где команда условного Гвардиолы может играть в режиме энергосбережения и катать мяч в центре поля, лишь в отдельные моменты ускоряясь и реализуя свои моменты, команда Флика будет вынуждена давить и нестись вперёд. А потом - нестись назад после эпизодов проваленного прессинга. В режиме 2-х матчей в неделю это будет функциональное самоубийство. Так что Ханси надо либо продумывать план Б, либо отбросить мечты о трофеях в этом сезоне. Либо активно проводить ротацию, но это ухудшит взаимопонимание и прессинг будет работать ещё хуже.. Рафинья тоже познает спад...или травмы.. тогда что будет с командой никто не знает
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 23:19
Барселоне удалось выиграть всё только в 2009 и 2015 годах, но тогда у каталонцев были Месси, Хави, Иньеста, Бускетс и другие. А кто сейчас? Не нужно фантазировать
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:13
Ну Рафинья насмешил прямо...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:40
После 7:0 голову вскружило сильно или до сих отмечает)))
drug01
drug01
вчера в 22:39
Цель составлена! Удачной игры!
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