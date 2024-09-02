Рафинья: «Цель-минимум для „Барселоны“ — победа в Лиге чемпионов»

Нападающий Рафинья назвал цели «Барселоны» в нынешнем сезоне.
Цель-минимум для нас — победа в Лиге чемпионов. Главная цель — выиграть все титулы: чемпионат Испании, Лигу чемпионов, Кубок Испании, Суперкубок.
Нападающий Рафинья назвал цели «Барселоны» в нынешнем сезоне.
Цель-минимум для нас — победа в Лиге чемпионов. Главная цель — выиграть все титулы: чемпионат Испании, Лигу чемпионов, Кубок Испании, Суперкубок.
Там, где команда условного Гвардиолы может играть в режиме энергосбережения и катать мяч в центре поля, лишь в отдельные моменты ускоряясь и реализуя свои моменты, команда Флика будет вынуждена давить и нестись вперёд. А потом - нестись назад после эпизодов проваленного прессинга. В режиме 2-х матчей в неделю это будет функциональное самоубийство. Так что Ханси надо либо продумывать план Б, либо отбросить мечты о трофеях в этом сезоне. Либо активно проводить ротацию, но это ухудшит взаимопонимание и прессинг будет работать ещё хуже.. Рафинья тоже познает спад...или травмы.. тогда что будет с командой никто не знает
Там, где команда условного Гвардиолы может играть в режиме энергосбережения и катать мяч в центре поля, лишь в отдельные моменты ускоряясь и реализуя свои моменты, команда Флика будет вынуждена давить и нестись вперёд. А потом - нестись назад после эпизодов проваленного прессинга. В режиме 2-х матчей в неделю это будет функциональное самоубийство. Так что Ханси надо либо продумывать план Б, либо отбросить мечты о трофеях в этом сезоне. Либо активно проводить ротацию, но это ухудшит взаимопонимание и прессинг будет работать ещё хуже.. Рафинья тоже познает спад...или травмы.. тогда что будет с командой никто не знает