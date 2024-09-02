Рафинья: «Цель-минимум для „Барселоны“ — победа в Лиге чемпионов»

Нападающий назвал цели «Барселоны» в нынешнем сезоне.

Цель-минимум для нас — победа в Лиге чемпионов. Главная цель — выиграть все титулы: чемпионат Испании, Лигу чемпионов, Кубок Испании, Суперкубок.