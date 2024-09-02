Гари Невилл: «У топ-футболистов отсутствует мотивация переходить в МЮ»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» после матча команды с «Ливерпулем» в АПЛ (0:3) высказался о причинах поражения «дьяволов».

Самая большая трудность для «Ман Юнайтед» в том, что сейчас у топ-футболистов отсутствует мотивация туда переходить. За последние 10 лет клуб стал кладбищем для игроков. В основном тех, кто приходил с неплохой репутацией, но не добился успеха. Это касается как местных исполнителей, так и зарубежных.

Когда я вернулся из Валенсии, наверное, в апреле 2016 года, то посетил один из поединков. Это был один из последних матчей Луи ван Гала. Они играли с «Кристал Пэлас» во вторник вечером, и стадион был полупустым. Я подумал: «Это тревожный звоночек».

Сегодня, когда за 5 минут до конца матча на стадионе вместимостью 74 тысячи зрителей остается 25 тысяч болельщиков, это проблема для тен Хага. Так не может продолжаться. Полагаю, у него будет несколько месяцев на адаптацию новичков и так далее.