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Гари Невилл: «У топ-футболистов отсутствует мотивация переходить в МЮ»

вчера, 08:37

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл после матча команды с «Ливерпулем» в АПЛ (0:3) высказался о причинах поражения «дьяволов».

Самая большая трудность для «Ман Юнайтед» в том, что сейчас у топ-футболистов отсутствует мотивация туда переходить. За последние 10 лет клуб стал кладбищем для игроков. В основном тех, кто приходил с неплохой репутацией, но не добился успеха. Это касается как местных исполнителей, так и зарубежных.

Когда я вернулся из Валенсии, наверное, в апреле 2016 года, то посетил один из поединков. Это был один из последних матчей Луи ван Гала. Они играли с «Кристал Пэлас» во вторник вечером, и стадион был полупустым. Я подумал: «Это тревожный звоночек».

Сегодня, когда за 5 минут до конца матча на стадионе вместимостью 74 тысячи зрителей остается 25 тысяч болельщиков, это проблема для тен Хага. Так не может продолжаться. Полагаю, у него будет несколько месяцев на адаптацию новичков и так далее.

Но в конце ноября МЮ обязан быть выше восьмого места, а в декабре должен находиться в первой четверке или пятерке. Если к Рождеству тен Хаг не выведет команду на эти позиции, у него будут проблемы.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:45
Мю и был середняк до прихода Фергюсона единственный человек который поднял Мю это он
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:09
Потому что от МЮ осталось одно лишь имя. Сложно туда заманивать топ-игроков. В основном идут ради денег. А что еще МЮ может предложить? Борьбу за титул АПЛ? Нет. Борьбу за победу в ЛЧ? Тоже нет.
112910415
112910415
вчера в 13:37
Гари дело говорит ... так бывает !
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 12:59
Как же долго они выходят с этого кризиса, 10 лет уже. Сколько денег было потрачено, сколько тренеров поменяли, никак не могут свою игру найти, у любого середняка Апл имеется какая-то идея, какая то сыгранность, комбинации. Но игра МЮ, это как будто 11 человек впустили на поле, и сказали сделайте что можете.
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 11:02
Я думаю Тен Хага проблем не будет никаких, проблемы он создаст МЮ, если в МЮ будет чем-то недовольны Тен Хагом.
SHEARER
SHEARER
вчера в 10:26
Согласен с ним!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:18, ред.
В коем то веке Невилл без своих выпендронов трезвые мысли толкает... Удивил реально!
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:13
Топ-игроки в МЮ не идут потому, это больше не топ-клуб... Который, к тому же, не играет в Лиге чемпионов. Зато всякий шлак за деньгами так и прёт, так и прёт...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:04
У руля МЮ должен быть топовый тренер чтоб игроки имели желание работать под его руководство
lotsman
lotsman
вчера в 09:44
Угробили хорошую, в прошлом, команду.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:30
"Но в конце ноября МЮ обязан быть выше восьмого места...."
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Многовато требуешь!) Там все-таки не Гарри Поттер у руля!))))
ssspartak
ssspartak
вчера в 09:29
Реал, Барселона, Ман-Сити, арабы, МЛС ну еще, ладно, ПСЖ. Вот все мотивации куда топ-футболисты стремятся.
ProKop92
ProKop92
вчера в 09:13
Взгрустнулось как-то...
По былым временам...
drug01
drug01
вчера в 09:11
Все не верят в игру МЮ.... Игроки и болельщики
sv_1969
sv_1969
вчера в 08:53, ред.
МЮ стал середняком к сожалению
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