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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2024/2025

Куман оценил переход Бергвейна в «Аль-Иттихад»

вчера, 16:37

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о переходе нападающего Стевена Бергвейна из «Аякса» в «Аль-Иттихад».

Когда тебе 26 лет, должны быть спортивные амбиции, а не финансовые. Решение за футболистом.

Я не был в подобной ситуации, поскольку мог перейти в «Барселону». Стевен мог остаться в «Аяксе» – разве это плохо?

Да, нужно уважать это решение, но я бы не согласился на такой трансфер.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:28
Парень решил закончить свою карьеру в 26 лет. Продался арабам. Дверь в сборную теперь для него закрыта. Что ж, это его выбор!
Брулин
Брулин
вчера в 20:51
Согласен, ничего общего со спортивными амбициями. Играя за последнюю команду АПЛ ты за год можешь сыграть 38 матчей против 19 команд, каждая из которых сильнее любой команды из Саудовской Аравии.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:38
Это личное дело игрока и его команды "Аякс" .
u3ry32st39dd
u3ry32st39dd
вчера в 20:26
Нынешний Аякс бесперспективен, наверно поэтому выбрал финансы
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:50
Наговорил галиматьи...а потом "Нужно уважать это решение"....))
Во первых галиматья - потому что это просто неуважительно к клубу из Саудовской Аравии....
Можно подумать нет суммы за которую Куман пошёл бы пешком до Саудовской Аравии ...пошёл бы....при чём на лыжах...по песку...
Baggio R.
Baggio R. ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:56
Он уже поиграл в Тоттенхэме.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 17:22
А чего полностью высказывания Кумана не выложили, где он сказал, что теперь в сборной Бергвейна не будет?
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:14
Бергвейн сделал свой выбор, пусть и в пользу денежных знаков. Сейчас у Аякса не самый лучший период, может и это тоже сыграло в пользу Аль-Иттихада. Кстати, футбол в Саудовской Аравии очень интересный.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:07
Ну перешел так перешел, его личное дело. Тем более в СА много именитых игроков, будет полезен. Не в МЛС же ушел с любителями играть в соккер.
sf496nwrxg8f
sf496nwrxg8f
вчера в 17:06
Сам решил футболист значит ему будет лучше
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:01
Не велика потеря для европейского футбола....
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:39
В большие клубы не звали, вот и пошел за бабками
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