Куман оценил переход Бергвейна в «Аль-Иттихад»

Главный тренер сборной Нидерландов высказался о переходе нападающего из «Аякса» в «Аль-Иттихад».

Когда тебе 26 лет, должны быть спортивные амбиции, а не финансовые. Решение за футболистом.

Я не был в подобной ситуации, поскольку мог перейти в «Барселону». Стевен мог остаться в «Аяксе» – разве это плохо?

Да, нужно уважать это решение, но я бы не согласился на такой трансфер.