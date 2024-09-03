Куман оценил переход Бергвейна в «Аль-Иттихад»

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о переходе нападающего Стевена Бергвейна из «Аякса» в «Аль-Иттихад».
Когда тебе 26 лет, должны быть спортивные амбиции, а не финансовые. Решение за футболистом.
Я не был в подобной ситуации, поскольку мог перейти в «Барселону». Стевен мог остаться в «Аяксе» – разве это плохо?
Да, нужно уважать это решение, но я бы не согласился на такой трансфер.
Во первых галиматья - потому что это просто неуважительно к клубу из Саудовской Аравии....
Можно подумать нет суммы за которую Куман пошёл бы пешком до Саудовской Аравии ...пошёл бы....при чём на лыжах...по песку...
Во первых галиматья - потому что это просто неуважительно к клубу из Саудовской Аравии....
Можно подумать нет суммы за которую Куман пошёл бы пешком до Саудовской Аравии ...пошёл бы....при чём на лыжах...по песку...