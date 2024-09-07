Глушаков рассказал о помощи Промесу с трудоустройством

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о помощи вингеру Квинси Промесу с переходом в «Дубай Юнайтед». Футболист ответил на вопрос, почему не трудоустроил нидерландца в подмосковный клуб:
А почему не в «Спартаке»? Думаю, он не перейдет в «Химки». В России он пойдет только в «Спартак».
Ранее Глушаков и Промес вместе выступали за «Спартак».
Чуешь разницу?
Хотя я бы не стал оправдывать ни тех ни других, так как наркота это зло, которая несёт смерть как тем кто употребляет, так и тем кого убивают наркоманы за дозу.
Ты серьезно стараешься оправдать таких?
Или если игрок Спартака, то можно?
Чуешь разницу?
Хотя я бы не стал оправдывать ни тех ни других, так как наркота это зло, которая несёт смерть как тем кто употребляет, так и тем кого убивают наркоманы за дозу.
Ты серьезно стараешься оправдать таких?
Или если игрок Спартака, то можно?
Предлагаете Глушакова тщательнее проверить?
Предлагаете Глушакова тщательнее проверить?