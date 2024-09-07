Глушаков рассказал о помощи Промесу с трудоустройством

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07 сентября 2024, 20:32

Полузащитник «Химок» высказался о помощи вингеру с переходом в «Дубай Юнайтед». Футболист ответил на вопрос, почему не трудоустроил нидерландца в подмосковный клуб:

А почему не в «Спартаке»? Думаю, он не перейдет в «Химки». В России он пойдет только в «Спартак».

Ранее Глушаков и Промес вместе выступали за «Спартак».