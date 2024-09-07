Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Глушаков рассказал о помощи Промесу с трудоустройством

07 сентября 2024, 20:32

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о помощи вингеру Квинси Промесу с переходом в «Дубай Юнайтед». Футболист ответил на вопрос, почему не трудоустроил нидерландца в подмосковный клуб:

А почему не в «Спартаке»? Думаю, он не перейдет в «Химки». В России он пойдет только в «Спартак».

Ранее Глушаков и Промес вместе выступали за «Спартак».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Победителей не любят» — Васютин про критику «Зенита»
07 сентября
Тренер «Химок»: «Месси отказался переходить, сказал, что в России холодно»
07 сентября
Карпин дал комментарий касательно матча сборных России и Таиланда
06 сентября
Карпин оценил матч сборной России с командой Вьетнама
05 сентября
Батраков рассказал, с какого футболиста старается брать пример
05 сентября
Митрофанов: «Объективно у нас сильный чемпионат»
05 сентября
Сортировать
Все комментарии
w8qs4tcx4tx4
w8qs4tcx4tx4 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 14:20
Посредник это тот через кого сделки осуществляют, за это и платятим, а Промес вложил свои деньги и хотел получить деньги с навара.
Чуешь разницу?
Хотя я бы не стал оправдывать ни тех ни других, так как наркота это зло, которая несёт смерть как тем кто употребляет, так и тем кого убивают наркоманы за дозу.
Ты серьезно стараешься оправдать таких?
Или если игрок Спартака, то можно?
Сп62
Сп62 ответ kteub5w6jr5p (раскрыть)
вчера в 11:04
Для справки. Играли в одной команде. Замешан в обороте наркотиков ещё не значит наркоторговец. Он может быть мелким посредником.
kteub5w6jr5p
kteub5w6jr5p ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 05:42, ред.
А кому своим, наркоторговцам?
Предлагаете Глушакова тщательнее проверить?
pa4xtsbza6rc
pa4xtsbza6rc
вчера в 05:35
Химкам наркоторговцы не нужны, только...
ABir
ABir
07 сентября в 23:21
Зачем к Глушакову с таким вопросом вообще обращаться, он сам еле устроился
Сп62
Сп62
07 сентября в 22:27
Денис молодец. Своим надо помогать всегда, если есть такая возможность.
sv_1969
sv_1969 ответ Alex_67 (раскрыть)
07 сентября в 21:52
Скоро книги писать начнет! Мемуары))
sihafazatron
sihafazatron
07 сентября в 21:32
Баньку с порошками открыть собрался??
ermak6848
ermak6848
07 сентября в 21:22
Хорошее ело помочь коллеге
Варвар7
Варвар7
07 сентября в 21:02
Денис , тебе ли не знать - когда в бане парятся обычно надевают головной убор...)
adekvat
adekvat ответ Alex_67 (раскрыть)
07 сентября в 20:59
Она у него была эта корьера?
adekvat
adekvat
07 сентября в 20:58
Кто с фотошопом дружит, сделайте пожалуйста Глушакова в наполеоновской шапке.
pomor45
pomor45
07 сентября в 20:55
У него что, и там баня есть?
Alex_67
Alex_67
07 сентября в 20:35
Глушаков начал о себе рассказывать истории. Может пора задуматься о завершении спортивной карьеры?
5saxmk5s8hch
5saxmk5s8hch
07 сентября в 20:33
Встретились два одиночества
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 