«Победителей не любят» — Васютин про критику «Зенита»

Вратарь «Акрона» ответил на вопрос об отношении к кричалке «„Зенит“ — позор российского футбола»:

Это так много обсуждают и, мне кажется, таким образом искусственно создают этому повышенное внимание.

Почему кричат – не знаю. Наверное, победителей не любят. Другой момент – чем люди руководствуются? Я, например, за созидание. Думаю, люди, которые пришли на футбол, в первую очередь должны поддерживать свою любимую команду, а не унижать или оскорблять соперника. Потому что поддержка на трибунах – это тоже своего рода искусство.

Здорово, когда болельщики придумывают что-то новое. Это нелегкий труд. Я застал времена, когда фанаты сначала обкатывали заряды на малой арене «Петровского» на играх дубля. Если заряд хорошо звучал, то потом его переносили на основную арену. Экспериментировали над ритмами, над звучанием, дорабатывали.

Культура боления – это реально творческая сфера. В моем понимании она в большинстве своем должна быть направлена именно на поддержку своей команды.