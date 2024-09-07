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«Победителей не любят» — Васютин про критику «Зенита»

07 сентября 2024, 18:26

Вратарь «Акрона» Александр Васютин ответил на вопрос об отношении к кричалке «„Зенит“ — позор российского футбола»:

Это так много обсуждают и, мне кажется, таким образом искусственно создают этому повышенное внимание.

Почему кричат – не знаю. Наверное, победителей не любят. Другой момент – чем люди руководствуются? Я, например, за созидание. Думаю, люди, которые пришли на футбол, в первую очередь должны поддерживать свою любимую команду, а не унижать или оскорблять соперника. Потому что поддержка на трибунах – это тоже своего рода искусство.

Здорово, когда болельщики придумывают что-то новое. Это нелегкий труд. Я застал времена, когда фанаты сначала обкатывали заряды на малой арене «Петровского» на играх дубля. Если заряд хорошо звучал, то потом его переносили на основную арену. Экспериментировали над ритмами, над звучанием, дорабатывали.

Культура боления – это реально творческая сфера. В моем понимании она в большинстве своем должна быть направлена именно на поддержку своей команды.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:50, ред.
    nikolah
    nikolah
    вчера в 18:09
    Baggio R. Многие игроки покупаются по принципу не вам, не нам. И это не ослабление конкурентов?
    Эт кто например?
    Baggio R.
    Baggio R. ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 10:02
      stanichnik
      stanichnik ответ Хиромант (раскрыть)
      вчера в 08:14, ред.
      Ничего не имею против вашего клуба и против богатых спонсоров тоже, а наоборот, ещё лет пятнадцать назад писал на soccere, что было бы неплохо если бы Президент подарил каждому олигарху по футбольному клубу, чтобы те заботились о финансовом благосостоянии и развитии нашего футбольного хозяйства в стране по одним единым правилам угодным для всех, а не одному отдельно взятому клубу, как происходит сейчас. А уж болеть, я всгда призываю за своих, а не против чужих почти в каждом своём посте с шес надцатого года, когда мой клуб вылетел в ПФЛ, а один двуликий красно-белый болельщик в двух разных сообществах soccera не стесняясь в выражениях и эпитетах раскрывал свои абсолютно противоположные чувства и эмоции по случаю долгожданного для него радосного события.
      Хиромант
      Хиромант ответ stanichnik (раскрыть)
      07 сентября в 23:56
      - Да понял я вас... Ну тогда и кричите, что Алексей Борисович - ..... российского футбола. Зачем Зенит-то трогать? Он-то в чём виноват? Что богатые спонсоры именно его выбрали, а не ваш клуб?
      - Болейте за своих, а не против чужих!
      Хиромант
      Хиромант ответ FreshMeat (раскрыть)
      07 сентября в 23:51
      - И вам, здравствуйте! Вы бы все свои претензии писали президенту, ну или. хотя бы, в госдуму.
      - Я то здесь при каких делах? Живу в деревне. Работаю по 12 часов в день. Практически без выходных. Зарплата 8000 в месяц. Как вам такой расклад?...
      stanichnik
      stanichnik ответ Хиромант (раскрыть)
      07 сентября в 22:51, ред.
      Нет у адекватных болельщиков никакой зависти к клубу с берегов Невы, есть отвращение и презрение к Газпрому, а точнее к её руководителю, потому как и в Газпроме не всем по нраву та политика, которую проводит Алексей Борисович и его окружение в российском футболе. Можно было бы понять, если бы наш чемпион являлся базовым клубом для российской сборной, но дак всего три представителя и то воспитанники других клубов, сегодня входят в состав главной команды страны. Или бы, как в Германии бессменный победитель Бундеслиги Бавария высоко котировался среди европейских клубов и периодически завоёвывал высокие трофеи, дак нет и этим похвастать не может. Но все реформы положения и правила проведения соревнований в РПЛ подгоняются в угоду одному клубу, который курирует "Достояние Народа", отсюда и такая "всенародная любовь" к нему.
      Болейте за своих, а не против чужих!
      FreshMeat
      FreshMeat ответ Хиромант (раскрыть)
      07 сентября в 22:13
      Простите незнаю кто вы там, вы знаете что газпром это украденное министерство газовой промышленности ссср построенное после ВОВ теми кого ограбили владельцы газпрома - незаконно приватизированого гигантского советского предприятия, под который создавали ВУЗы, учили специалистов, геологоразведка, трубостроительсные заводы, миллиарды планов и тонкостей образованных профессоров Преображенских, чего владельцы и обогащающиеся награбленным шариковы лилипута не создали бы за ТРИЛЛИОНЫ лет?
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ Baggio R. (раскрыть)
      07 сентября в 21:49
      Кого и как Зенит ослабил ???
      Отобрал Промеса ???
      Забрал Влашича???
      Купил Кордобу???
      Обменял Сергеева на Тюкавина???
      Переманил Чалова ???
      Прогнать Соболева и загонять Глушенкова по арендам - это ослабление самих себя.......а не ослабление Зенитом конкурентов ???
      stanichnik
      stanichnik ответ Хиромант (раскрыть)
      07 сентября в 21:49
      Спасибо, но вы мне льстите.))
      stanichnik
      stanichnik ответ Хиромант (раскрыть)
      07 сентября в 21:48
      Есть хорошая поговорка: Кто девушку ужинает, то её и танцует. В нашем случае Газпром, а точнее "папаша Миллер"(не путать с Мюллером) танцует весь российский футбол.
      Хиромант
      Хиромант ответ stanichnik (раскрыть)
      07 сентября в 21:31
      - О, ДА! У вас очень высокий стиль в написании комментов! Я восхищён! Честно.. без б...
      Хиромант
      Хиромант
      07 сентября в 21:29
      - Какими бы "фиговыми листочками" и "надуманными оправданиями" не прикрывались все те, кто кричит: "Зенит - позор Российского футбола!" - суть то одна! Обычная зависть! И всё! Больше ничего! Просто господам - товарищам - мужикам - болелам - фанатам других клубов обидно, что руководство их клубов не хочет (ну или не может) составить конкуренцию лидеру. То покупают не тех, то не там ищут, то тренер не тот, то руководство что-то проморгало...
      - Ну а Зенит-то здесь причём? Все претензии к вашим любимцам...
      stanichnik
      stanichnik ответ Хиромант (раскрыть)
      07 сентября в 21:12
      Доброго Здоровья Хиромант!
      Спасибо, ваш комплимент в мой адрес, только подчёркивает мою правоту.
      Хиромант
      Хиромант ответ gtqc9bu47u2f (раскрыть)
      07 сентября в 21:09
      - Да! Но ведь это же не повод поливать победителя грязью от безысходности?
      - Просто найдите свой способ, чтобы победить победителя. И тогда все скажут: Вот это команда - супер! Вот это молодцы ребята!
      - Ну а уж потом придёт и всё остальное...
      - Цветы и женщин - в машину, медали - на шею, кубок - на полку в музее, премии - жёнам на шубы, ну и т.д., и т.п....
      Хиромант
      Хиромант ответ stanichnik (раскрыть)
      07 сентября в 20:58
      - Да вы, господин хороший, тоже шельма ещё та! Начинаете за здравие, а заканчиваете за упокой. Уж будьте последовательны. (Ничего личного. Просто расшифровка вашего комментария...)
      ssspartak
      ssspartak
      07 сентября в 20:38
      Вот насчет созидания, я с Васютиным согласен. Но есть нюанс. Созидание должно быть и в команде впервую очередь. Я чуть постарше Васютина, но он так же как и я застал в сознательном возрасте игру зенита с молодыми Аршаваным, Кержаковым, Денисовым, Малафеевым и в целом тот период когда в зените играли воспитанники его "Смены". Если бы и сейчас в зените преобладали свои воспитанники как в период с 2004 по 2012гг, то никто бы и не кричал про позор российского футбола.
      Baggio R.
      Baggio R. ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      07 сентября в 20:34
      Спартак, в отличие от Зенита, конкурентов не ослаблял. Костяк Спартака 90-ых составляли игроки из бывших советских республик: Пятницкий и Кечинов пришли из Пахтакора, Онопко из Шахтера, Никифоров и Цымбаларь из одесского Черноморца, Рахимов из Памира.
      stanichnik
      stanichnik
      07 сентября в 20:24
      Целиком и полностью поддерживаю Александра, культура боления в том и заключается, чтобы болеть за своих, а не против чужих. Но трудно быть культурным, когда дело имеешь с шельмой, Зенит им стал после прихода Газпрома, и уже после все остальные болельщики перестали не только любить, но и уважать этот клуб. Не вижу смысла делать развёрнутый комментарий об этом и так всем известно. А Васютин потому такой "культурный", что родился и вырос в "культурной столице" и как футболист он утвердился в клубе Газпрома.
      Болейте за своих, а не против чужих!
      FreshMeat
      FreshMeat ответ 112910415 (раскрыть)
      07 сентября в 20:21, ред.
      Как любят говорить абрамовичи и их клоны - "дьявол кроется в деталях". Всегда упрощение делает извилины прямыми, думать не надо, дядя платит, не платит и выкинул на помойку - никто и не вспомнит, конкурента убрали. Простота уровня концлагеря. Добавить эвтаназию для недовольных системой (газовые камеры) и все в этом мире встает на свои места.
      Разбирательства "как все устроено" и последствий приводят к требованиям трибуналов.
      112910415
      112910415
      07 сентября в 20:19
      кому-то хочется всё предельно упрощать ...
      и пусть себе !
      FreshMeat
      FreshMeat ответ ЦКВД (раскрыть)
      07 сентября в 20:09, ред.
      Спартак довольно сильно тогда играл в лиге чемпионов при этом, имея минимум легионеров, в 1999 году "на переломе эпох" в составе Спартака было всего 3 легионера - бразильцы Робсон, Пешиньо и украинец Парфенов, в 1997 только 2 белорус Ромащенко и тот же бразила Робсон.
      В 80е СССР поднялся до 2 места в рейтинге чемпионатов. Так что тут все ясно.
      ЦКВД
      ЦКВД ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      07 сентября в 20:05
      в 80-е нельзя было кого то купить. можно было пригласить игрока из другой команды,но чтобы он перешел должны были дать разрешение куча людей или кто то очень влиятельный и переходы были очень редким случаем. зарплаты назначал не клуб, игрок получал зарплату в зависимости от заслуг,были кмс, мс и мастер спорта международного класса в зависимости от звания не клуб а государство платило зарплату
      Варвар7
      Варвар7
      07 сентября в 20:02
      Надо сказать , что проигравших тоже не особо любят , так иногда жалеют...)
      ProKop92
      ProKop92 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      07 сентября в 19:51
      В том то и прикол, что такие как он высказываются про Зенит на полном серьёзе!))
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ ЦКВД (раскрыть)
      07 сентября в 19:25
      Вот скажите только по-честноку....вы сейчас серьёзно ???
      "спартак тогда делал все своими силами"
      "зарплаты были одинаковые практически и никого не покупали"
      ЦКВД
      ЦКВД
      07 сентября в 18:51
      я удивлен почему зенит удивляется что его не любят)извините за каламбур) в свое время гремел спартак,его не любили болельщики других команд,но его уважали, зенит сейчас занял ту нишу что свое время спартак занимал,но их и не любят и не уважают. потому что спартак тогда делал все своими силами,зарплаты были одинаковые практически и никого не покупали) а зенит всего добился народными деньгами,пачками приглашая легионеров,скупая все и всех. в этом отличие от спартака 80-х тех уважали,а вас ненавидят,за немерянные траты,тем более в столь сложное для россии время
      gtqc9bu47u2f
      gtqc9bu47u2f
      07 сентября в 18:30
      Постоянные победители надоедают, а конкурентов нет
      Гость
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