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Карпин дал комментарий касательно матча сборных России и Таиланда

вчера, 19:54
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ТаиландТаиланд16:00 Матч отменен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящем контрольном матче с командой Таиланда.

Завтра надо быть готовыми. Цель – победить.

У нас всего одна тренировка, насколько это сложно? Весь этот выезд сложный. Даже не с точки зрения логистики, а с точки зрения того, что мы играем через день. У меня, наверное, ни разу такого не было в карьере – ни как у футболиста, ни как у тренера.

Соответственно, есть определенная сложность в том, чтобы подготовится к матчу с Таиландом за одну тренировку, учитывая то, что у нас, грубо говоря, 25 футболистов, из которых 10 вчера провели практически полный матч.

Но мы все это знали заранее и планировали свою работу соответственным образом.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 08:38
Что тут говорить и комментировать матч отменили и не известно сыграют его на следующий день или вообще не состоится
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:30, ред.
Сказал так, как будто официальный матч проводит в каком-то отборочном турнире...
g5ckw23cfjff
g5ckw23cfjff
вчера в 22:02
Сыграй вторым составом, скажи проверял резервы и все дела
Аксинья
Аксинья
вчера в 21:25
Валера будь спок, тайфун всё спишет...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:54
10 играли почти весь матч, значит 15 не играли почти совсем. О чем сопли то пускать? Это же Таиланд 107 команда в рейтинге,
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:17
Соберитесь пацаны! Мы в Вас и особенно в Валеру верим! Остался всего лишь один матч! Сейчас всем тяжело! Помните, на кону не только престиж страны, но целых Десять Тысяч "американских рублей"!!!!!)))
ProKop92
ProKop92
вчера в 20:10
.
drug01
drug01
вчера в 20:05
Трудности надо преодолеть! Мы это всё затчем...
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