Карпин дал комментарий касательно матча сборных России и Таиланда

Главный тренер сборной России высказался о предстоящем контрольном матче с командой Таиланда.

Завтра надо быть готовыми. Цель – победить.

У нас всего одна тренировка, насколько это сложно? Весь этот выезд сложный. Даже не с точки зрения логистики, а с точки зрения того, что мы играем через день. У меня, наверное, ни разу такого не было в карьере – ни как у футболиста, ни как у тренера.

Соответственно, есть определенная сложность в том, чтобы подготовится к матчу с Таиландом за одну тренировку, учитывая то, что у нас, грубо говоря, 25 футболистов, из которых 10 вчера провели практически полный матч.

Но мы все это знали заранее и планировали свою работу соответственным образом.