В ПСЖ заявили, что рассматривали возможность перехода Осимхена

Спортивный директор ПСЖ рассказал о том, что клуб мог пригласить нападающего .

В прошедшее летнее трансферное окно нигерийский футболист перешёл на правах аренды из «Наполи» в «Галатасарай».

Очевидно, что Осимхен рассматривался как одна из возможностей. Наш вывод заключался в том, что мы очень довольны Гонсалу Рамушем, Коло Муани и Марко Асенсио.

Предложения не было. Мы говорили об Осимхене, как и о других нападающих. Я понимаю, что меня ассоциируют с Осимхеном с тех пор, как я привёз его в «Лилль» из «Шарлеруа», а я знаю его с 16 лет. У нас прекрасные отношения, и мы очень уважаем друг друга, как и других игроков, хороших людей и профессионалов.