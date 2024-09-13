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ГлавнаяНовостиЗаграница: событияФранция. Лига 1 2024/2025

В ПСЖ заявили, что рассматривали возможность перехода Осимхена

вчера, 11:59

Спортивный директор ПСЖ Луис Кампос рассказал о том, что клуб мог пригласить нападающего Виктора Осимхена.

В прошедшее летнее трансферное окно нигерийский футболист перешёл на правах аренды из «Наполи» в «Галатасарай».

Очевидно, что Осимхен рассматривался как одна из возможностей. Наш вывод заключался в том, что мы очень довольны Гонсалу Рамушем, Коло Муани и Марко Асенсио.

Предложения не было. Мы говорили об Осимхене, как и о других нападающих. Я понимаю, что меня ассоциируют с Осимхеном с тех пор, как я привёз его в «Лилль» из «Шарлеруа», а я знаю его с 16 лет. У нас прекрасные отношения, и мы очень уважаем друг друга, как и других игроков, хороших людей и профессионалов.

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:24
Чего там замечательного в этом чёрном дереве... Нашёл свой клуб - играй, нет, побежал за бабками... Думаю, скоро будет мотаться как неприкаянный ранее Лукаку...
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:11
Плохо значит рассматривали
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:08
Рассматривать можно кого угодно. Факт тот что он в Турции...
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:07
Это уже в прошлом, нечего и вспоминать...
ProKop92
ProKop92
вчера в 12:06
Если бы перешёл, атака была бы еще мощнее конечно
5ab8ncpn88ew
5ab8ncpn88ew
вчера в 12:03
У Вити слишком большие запросы.
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