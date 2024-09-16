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Френки де Йонг вернулся к общекомандным тренировкам

вчера, 16:39

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг провёл часть тренировки вместе с командой. Сегодняшняя тренировочная сессия носила восстановительный характер (после воскресной победы над «Жироной»). Также половину тренировки провёл полузащитник Гави.

Напомним, де Йонг перешёл в «Барселону» из «Аякса» летом 2019 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В прошедшем сезоне 27-летний центральный полузащитник сыграл 30 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и получил 10 жёлтых карточек. Из-за травмы де Йонг не играет с апреля текущего года. Портал Transfermarkt оценивает голландца в 70 миллионов евро.

Ранее «Барселона» сообщила о травме нападающего Даниэля Ольмо.

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Alex_67
Alex_67
вчера в 17:10
Это не значит, что готов играть...
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