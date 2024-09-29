Флик назвал причину, из-за которой «Барселона» проиграла «Осасуне»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался по поводу поражения от «Осасуны» (2:4) в матче восьмого тура Ла Лиги.
У нас много травмированных игроков, но это не оправдание. Если вы посмотрите на наш состав в данный момент, то у нас только три полузащитника, и один защитник играет как полузащитник. Это нелегко, но мы принимаем это.
Если вы хотите возложить на кого-то ответственность за это поражение, то только на меня. Это моя вина.
Видимо, поражение от Монако было первым звоночком, на которое, никто не обратил особого внимания.
Видимо, поражение от Монако было первым звоночком, на которое, никто не обратил особого внимания.