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Флик назвал причину, из-за которой «Барселона» проиграла «Осасуне»

вчера, 08:50
ОсасунаЛоготип футбольный клуб Осасуна (Памплона)4 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался по поводу поражения от «Осасуны» (2:4) в матче восьмого тура Ла Лиги.

У нас много травмированных игроков, но это не оправдание. Если вы посмотрите на наш состав в данный момент, то у нас только три полузащитника, и один защитник играет как полузащитник. Это нелегко, но мы принимаем это.

Если вы хотите возложить на кого-то ответственность за это поражение, то только на меня. Это моя вина.

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Все комментарии
Ибрагим Ш 1
Ибрагим Ш 1
вчера в 21:36
когда люди поймут, что поражения тоже бывают, даже от тех, от кого ты этого не ждешь
__AgamagA__
__AgamagA__
вчера в 17:55
Барселона сейчас реально играет вообще не пойми кем, взяли из молодёжки и выпустили на поле. На данный момент ни один топ клуб не позволяет себе такого.
Понятно из-за чего это происходит, но тем не менее ситуация такая.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:35
Щелчки пО носу просто необходимы. Они отрезвляют и порой возвращают на грешную землю.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия ответ Кэп 11 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 10:48
Зуб даю что тот Монако с красной карточкой опорника даже Реал или Ман Сити бы не тащил.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия ответ Кэп 11 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 10:40
Если бы не красная карточка, Барсы бы выиграл этот матч про вчерашний результат даже говорить не стоит, смотри пожалуйста на вчерашний состав Барсы а потом состав например с Жироной, видел разницу?
g3ar8gw25ucc
g3ar8gw25ucc
вчера в 09:54
Какой бы ни была причина, но влетели вы вчера команде с говорящим для любого побеждённого ею противника названием просто нипадеццки. И надо тебе сильно и обстоятельно поразмыслить, что же пошло не так, ведь впереди Лига Чемпионов, где куча команд гораздо сильнее Осасуны и Монако
Capral
Capral
вчера в 09:53
Потери в составе понять можно, это серьезно и всегда головная боль для тренера. Но не люблю, когда тренер, лишний раз об этом напоминает, как главной причиной и оправданием своего поражения. Когда команда побеждает, о потерях в составе говорить не принято, но в случае поражения сразу всплывают проблемы. Хорошо хоть вину за неудачу взял на себя. Не так просто перевернуть сознание команды и её футбольный менталитет, которая, ещё недавно получала от Жироны по восемь мячей за сезон и от середняков дома, до неприличия много...
Видимо, поражение от Монако было первым звоночком, на которое, никто не обратил особого внимания.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:51
Барса пролетела,да с таким некрасивым счетом.
Rupertt
Rupertt
вчера в 09:50
Футбол — это игра, полная неожиданностей. Поражение от Осасуны — это лишь один из тех моментов, которые могут случиться в сезоне. Флик, беря на себя ответственность, показывает хороший пример для своих игроков. Теперь главное — это как команда будет реагировать на этот неудачный матч.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 09:36
В чем Барсе так везло?? То как травмировали т Гави Педри Тен Штеген и остальные??
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 09:21
Да-да-да 7-0, 4-1, 5-1 это тоже везение?
8ey2p9akbwmj
8ey2p9akbwmj
вчера в 09:20
Хорошо что свою вину признают, а не перекладывает
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:07
Эх, и Флик не дотянул до 11 побед. Мечта Карпина неосуществима...
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:04
Флик, не надо оправдываться...
Барселоне до этого слишком везло, теперь везение закончилось. А её главный тренер совсем не волшебник, как оказалось. Вина за поражение от Осасуны лежит на нём. А как хорошо всё начиналось...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 09:03
Чисто тренерское поражение. Флик хотел обыграть Осасуну резервом, за что и поплатился. Осасуна крепкая команда и наказала немца за самоуверенность. На что он рассчитывал без Ямаля, без Рафиньи?!
lotsman
lotsman
вчера в 08:56
Так же как вчерашнее поражение Зенита от Краснодара полностью на Семаке.
cabmx8qczagj
cabmx8qczagj
вчера в 08:51
По крайней мере умеет брать ответственность на себя
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