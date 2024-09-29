Флик назвал причину, из-за которой «Барселона» проиграла «Осасуне»

Главный тренер «Барселоны» высказался по поводу поражения от «Осасуны» (2:4) в матче восьмого тура Ла Лиги.

У нас много травмированных игроков, но это не оправдание. Если вы посмотрите на наш состав в данный момент, то у нас только три полузащитника, и один защитник играет как полузащитник. Это нелегко, но мы принимаем это.

Если вы хотите возложить на кого-то ответственность за это поражение, то только на меня. Это моя вина.