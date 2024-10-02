«Боруссия» Дортмунд забила 7 голов «Селтику» в матче Лиги чемпионов

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сегодня, 00:22

«Боруссия» Дортмунд обыграла «Селтик» (7:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

На 7-й минуте первый гол в игре с пенальти забил полузащитник «Боруссии» Эмре Джан. На 9-й минуте нападающий «Селтика» Даидзен Маеда сравнял счёт. На 11-й минуте Карим Адейеми снова вывел хозяев поля вперёд. На 29-й минуте Адейеми оформил дубль. На 40-й минуте Сехру Гирасси довёл счёт до разгромного, забив пенальти. На 42-й минуте Адейеми оформил хет-трик. На 66-й минуте Гирасси оформил дубль. На 79-й минуте Феликс Нмеча отправил 7-й гол в ворота «Селтика».