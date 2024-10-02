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«Боруссия» Дортмунд забила 7 голов «Селтику» в матче Лиги чемпионов

сегодня, 00:22
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)7 : 1Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)СелтикМатч завершен

«Боруссия» Дортмунд обыграла «Селтик» (7:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

На 7-й минуте первый гол в игре с пенальти забил полузащитник «Боруссии» Эмре Джан. На 9-й минуте нападающий «Селтика» Даидзен Маеда сравнял счёт. На 11-й минуте Карим Адейеми снова вывел хозяев поля вперёд. На 29-й минуте Адейеми оформил дубль. На 40-й минуте Сехру Гирасси довёл счёт до разгромного, забив пенальти. На 42-й минуте Адейеми оформил хет-трик. На 66-й минуте Гирасси оформил дубль. На 79-й минуте Феликс Нмеча отправил 7-й гол в ворота «Селтика».

В следующем матче ЛЧ «Боруссия» Дортмунд сыграет против «Реала», а «Селтик» встретится с «Аталантой».

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Все комментарии
gzduxz688xtt
gzduxz688xtt
сегодня в 07:20
Шмели задрали шотландцам килты и изжалили всё, что под ними было
stanichnik
stanichnik
сегодня в 06:37
Немцы впечатляют. Сначала девять-два Баварии над Динамо из Загреба, теперь семь-один от Боруссии над Селтиком.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 06:13
После таких поражений тренер должен уходить в отставку
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:58
Немцы славно покуражились над шотландцами...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:30
Селтик забивший в 1 туре 5 мячей Словану , ну ни как не ожидал получить в свою "авоську" ещё больше - 7 ...)
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