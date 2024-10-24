«Аякс» разгромил «Карабах» в матче Лиги Европы

«Карабах» потерпел крупное поражение в матче 3-го тура Лиги Европы с «Аяксом» (0:3).
Кеннет Тэйлор забил на 36-й минуте, на 74-й Вут Вегхорст реализовал пенальти, а на 77-й отличился Чуба Акпом.
У хозяев поля Жулио Ромао на 15-й минуте получил прямую красную карточку, а на 79-й за второе предупреждение с поля был удален Элвин Джафаркулиев.
После этой игры «Карабах» идет в конце таблицы (0 очков), «Аякс» находится в лидирующей группе (7 баллов).
Как будто у нас в России есть футбол 😂 с учетом огромных денежных вливаний, на наши команды в еврокубках последних лет без слёз и разочарований нельзя было посмотреть.
А касаемся Карабаха, сейчас у них кризис, это маленькая команда, но, в прошлом сезоне хорошо играли в Лиге Европы, в плей-офф пройдя португальскую Брагу, а в следующем раунде попали на чемпионский Байер, который не знал поражений по сезону, где по сумме азербайджанцы уступили 5:4, и то, Байер дома спаслись от поражения лишь на 90+ минуте, притом, что Карабах со второго тайма играл в меньшинстве. Как то так
Как будто у нас в России есть футбол 😂 с учетом огромных денежных вливаний, на наши команды в еврокубках последних лет без слёз и разочарований нельзя было посмотреть.
А касаемся Карабаха, сейчас у них кризис, это маленькая команда, но, в прошлом сезоне хорошо играли в Лиге Европы, в плей-офф пройдя португальскую Брагу, а в следующем раунде попали на чемпионский Байер, который не знал поражений по сезону, где по сумме азербайджанцы уступили 5:4, и то, Байер дома спаслись от поражения лишь на 90+ минуте, притом, что Карабах со второго тайма играл в меньшинстве. Как то так
Я не вам это сообщение хотел адресовать, видимо не туда нажал «ответить», это для было для пользователя «shur», сейчас перешлю ответ
Я не вам это сообщение хотел адресовать, видимо не туда нажал «ответить», это для было для пользователя «shur», сейчас перешлю ответ
Каждый год в Европейских кубках выстреливают футбольные "карлики", достаточно вспомнить кипрский АПОЭЛ, молдавский Шериф и др. И прошлогоднее выступление Карабаха не исключение. Поэтому я и написал, что гораздо большего ожидал от этой команды особенно в домашнем поединке, но вышло, как вышло.
Каждый год в Европейских кубках выстреливают футбольные "карлики", достаточно вспомнить кипрский АПОЭЛ, молдавский Шериф и др. И прошлогоднее выступление Карабаха не исключение. Поэтому я и написал, что гораздо большего ожидал от этой команды особенно в домашнем поединке, но вышло, как вышло.
А касаемся Карабаха, сейчас у них кризис, это маленькая команда, но, в прошлом сезоне хорошо играли в Лиге Европы, в плей-офф пройдя португальскую Брагу, а в следующем раунде попали на чемпионский Байер, который не знал поражений по сезону, где по сумме азербайджанцы уступили 5:4, и то, Байер дома спаслись от поражения лишь на 90+ минуте, притом, что Карабах со второго тайма играл в меньшинстве. Как то так
А касаемся Карабаха, сейчас у них кризис, это маленькая команда, но, в прошлом сезоне хорошо играли в Лиге Европы, в плей-офф пройдя португальскую Брагу, а в следующем раунде попали на чемпионский Байер, который не знал поражений по сезону, где по сумме азербайджанцы уступили 5:4, и то, Байер дома спаслись от поражения лишь на 90+ минуте, притом, что Карабах со второго тайма играл в меньшинстве. Как то так
в своё время хорошая команда из Баку "Нефтчи" кубковая,упёртая..!
в своё время хорошая команда из Баку "Нефтчи" кубковая,упёртая..!