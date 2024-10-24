«Аякс» разгромил «Карабах» в матче Лиги Европы

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вчера, 22:28

«Карабах» потерпел крупное поражение в матче 3-го тура Лиги Европы с «Аяксом» (0:3).

Кеннет Тэйлор забил на 36-й минуте, на 74-й Вут Вегхорст реализовал пенальти, а на 77-й отличился Чуба Акпом.

У хозяев поля Жулио Ромао на 15-й минуте получил прямую красную карточку, а на 79-й за второе предупреждение с поля был удален Элвин Джафаркулиев.

После этой игры «Карабах» идет в конце таблицы (0 очков), «Аякс» находится в лидирующей группе (7 баллов).