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«Аякс» разгромил «Карабах» в матче Лиги Европы

вчера, 22:28
КарабахЛоготип футбольный клуб Карабах (Агдам)0 : 3Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

«Карабах» потерпел крупное поражение в матче 3-го тура Лиги Европы с «Аяксом» (0:3).

Кеннет Тэйлор забил на 36-й минуте, на 74-й Вут Вегхорст реализовал пенальти, а на 77-й отличился Чуба Акпом.

У хозяев поля Жулио Ромао на 15-й минуте получил прямую красную карточку, а на 79-й за второе предупреждение с поля был удален Элвин Джафаркулиев.

После этой игры «Карабах» идет в конце таблицы (0 очков), «Аякс» находится в лидирующей группе (7 баллов).

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ shur (раскрыть)
сегодня в 15:51
Это сообщение ниже было для вас, не туда адресовал)


Как будто у нас в России есть футбол 😂 с учетом огромных денежных вливаний, на наши команды в еврокубках последних лет без слёз и разочарований нельзя было посмотреть.

А касаемся Карабаха, сейчас у них кризис, это маленькая команда, но, в прошлом сезоне хорошо играли в Лиге Европы, в плей-офф пройдя португальскую Брагу, а в следующем раунде попали на чемпионский Байер, который не знал поражений по сезону, где по сумме азербайджанцы уступили 5:4, и то, Байер дома спаслись от поражения лишь на 90+ минуте, притом, что Карабах со второго тайма играл в меньшинстве. Как то так
Romeo 777
Romeo 777 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 15:50
И вам Иван доброго здоровья 🤝
Я не вам это сообщение хотел адресовать, видимо не туда нажал «ответить», это для было для пользователя «shur», сейчас перешлю ответ
эльхан 70
эльхан 70 ответ shur (раскрыть)
сегодня в 15:26
так ты не нервничай всё толкько начался..Карабах и другие торговщики как ты их назвал ещё своё возьмут.
shur
shur ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 15:19
....популярные фразы подворовуют,осторожно мошенники! "....но вышло, как вышлою"
эльхан 70
эльхан 70 ответ shur (раскрыть)
сегодня в 12:07
    stanichnik
    stanichnik
    сегодня в 10:11
    Доброго Здоровья Romeo!
    Каждый год в Европейских кубках выстреливают футбольные "карлики", достаточно вспомнить кипрский АПОЭЛ, молдавский Шериф и др. И прошлогоднее выступление Карабаха не исключение. Поэтому я и написал, что гораздо большего ожидал от этой команды особенно в домашнем поединке, но вышло, как вышло.
    Romeo 777
    Romeo 777 ответ stanichnik (раскрыть)
    сегодня в 08:39
    Как будто у нас в России есть футбол 😂 с учетом огромных денежных вливаний, на наши команды в еврокубках последних лет без слёз и разочарований нельзя было посмотреть.

    А касаемся Карабаха, сейчас у них кризис, это маленькая команда, но, в прошлом сезоне хорошо играли в Лиге Европы, в плей-офф пройдя португальскую Брагу, а в следующем раунде попали на чемпионский Байер, который не знал поражений по сезону, где по сумме азербайджанцы уступили 5:4, и то, Байер дома спаслись от поражения лишь на 90+ минуте, притом, что Карабах со второго тайма играл в меньшинстве. Как то так
    v7b5dv332q79
    v7b5dv332q79
    сегодня в 05:15
    У букмекеров было не все так очевидно.
    2qczc92zhqbq
    2qczc92zhqbq
    сегодня в 05:12
    Выправляется вроде потихоньку голландский гранд
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 05:08
    А ведь пару лет назад Карабах пошумел в Европе. Если я ничего не путаю...
    stanichnik
    stanichnik
    сегодня в 05:05
    У Карабаха нет ни игры, ни дисциплины, отсюда и печальное положение в турнирной таблице. Аякс умело испоьзовал своё численное преимущество, добившись крупной гостевой победы. С чем и поздравляю голландских болельщиков.
    112910415
    112910415
    сегодня в 04:52
    похоже, Карабах вообще не наберёт очков !
    nvxpbyk9sap2
    nvxpbyk9sap2
    вчера в 23:29
    Сильнейший победил и все.
    shur
    shur ответ drug01 (раскрыть)
    вчера в 23:11
    ....азербайджанцы торгаши от Бога,футбол не их удел! Хотя была
    в своё время хорошая команда из Баку "Нефтчи" кубковая,упёртая..!
    drug01
    drug01
    вчера в 23:05
    Сегодня Аякс конечно сильнее чем Карабаха!!!
    Amsterdamsche Ajax
    Amsterdamsche Ajax
    вчера в 22:48
    На классе
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 22:28
    Все подряд громят их)))
    Гость
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