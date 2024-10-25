«Ливерпуль» может заплатить 60 млн евро за футболиста «Айнтрахта»

Нападающий «Айнтрахта» Омар Мармуш может перебраться в Англию.
По данным источника, немецкий клуб готов отпустить своего футболиста за 50-60 млн евро, а интерес к подписанию игрока проявляет «Ливерпуль».
Мармуш знает об интересе «красных» и хочет выступать в АПЛ, поэтому готов принять предложение «Ливерпуля».
В прошлом сезоне сбыли продукции на 149 млн....
В этом уже на 46 млн продали.....и 60 млн на подходе.....
В прошлом сезоне сбыли продукции на 149 млн....
В этом уже на 46 млн продали.....и 60 млн на подходе.....
многие считают его наследником Салаха.
многие считают его наследником Салаха.