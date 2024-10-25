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«Ливерпуль» может заплатить 60 млн евро за футболиста «Айнтрахта»

вчера, 20:34

Нападающий «Айнтрахта» Омар Мармуш может перебраться в Англию.

По данным источника, немецкий клуб готов отпустить своего футболиста за 50-60 млн евро, а интерес к подписанию игрока проявляет «Ливерпуль».

Мармуш знает об интересе «красных» и хочет выступать в АПЛ, поэтому готов принять предложение «Ливерпуля».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:35
Да что ж там во Франкфурте за фабрика такая......
В прошлом сезоне сбыли продукции на 149 млн....
В этом уже на 46 млн продали.....и 60 млн на подходе.....
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 21:09
было бы интересно посмотреть на него в АПЛ, вопрос потянет ли он?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:53
да, и это будет достойный входящий трансфер красных.
многие считают его наследником Салаха.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:51
Щас просто он в огне!)) Но потянет ли АПЛ также?
Гость
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