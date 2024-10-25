«Ливерпуль» может заплатить 60 млн евро за футболиста «Айнтрахта»

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вчера, 20:34

Нападающий «Айнтрахта» может перебраться в Англию.

По данным источника, немецкий клуб готов отпустить своего футболиста за 50-60 млн евро, а интерес к подписанию игрока проявляет «Ливерпуль».