Неймар попросил не вызывать его в сборную Бразилии до 2025 года

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вчера, 15:29

По информации источника, 32-летний форвард сборной Бразилии договорился с Бразильской конфедерацией футбола, что его не вызовут на последние матчи сборной в 2024 году.

Руководители организации согласились с тем, что игрок сперва должен получить игровую практику в «Аль-Хилале» и набрать оптимальные физические кондиции.

Таким образом, Неймар пропустит ноябрьские игры со сборными Венесуэлы и Уругвая в рамках квалификации ЧМ -2026. Идеальным моментом для его возвращения в сборную считают мартовский сбор – сборная Бразилии встретится с Колумбией и Аргентиной.

В октябре бразилец вернулся на поле спустя год после травмы крестообразной связки колена – он принял участие в матче между «Аль-Хилалем» и «Аль-Айном» в азиатской Лиге чемпионов (5:4).