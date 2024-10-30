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Неймар попросил не вызывать его в сборную Бразилии до 2025 года

вчера, 15:29

По информации источника, 32-летний форвард сборной Бразилии Неймар договорился с Бразильской конфедерацией футбола, что его не вызовут на последние матчи сборной в 2024 году.

Руководители организации согласились с тем, что игрок сперва должен получить игровую практику в «Аль-Хилале» и набрать оптимальные физические кондиции.

Таким образом, Неймар пропустит ноябрьские игры со сборными Венесуэлы и Уругвая в рамках квалификации ЧМ-2026. Идеальным моментом для его возвращения в сборную считают мартовский сбор – сборная Бразилии встретится с Колумбией и Аргентиной.

В октябре бразилец вернулся на поле спустя год после травмы крестообразной связки колена – он принял участие в матче между «Аль-Хилалем» и «Аль-Айном» в азиатской Лиге чемпионов (5:4).

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Все комментарии
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 17:40
...меняем слово попросил, на проплатил и уже появлется другой смысл неприкосаемости чела...!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:47
Видимо покерные турниры до конца года уже расписаны. Некогда играть в футбол.
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:09
Его решение пропустить последние матчи сборной в 2024 году выглядит логичным, учитывая его восстановление после травмы. Игровая практика в Аль-Хилале поможет ему вернуться в форму, и мартовский сбор, когда Бразилия сыграет с Колумбией и Аргентиной, может стать отличной возможностью для его возвращения. Неймар всегда был ключевым игроком сборной, и фанаты надеются увидеть его на поле в полную силу.
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 15:47
Логично..
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:40
Какая предусмотрительность со стороны Неймара...)
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