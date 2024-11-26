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ПСЖ интересуется футболистом сборной Узбекистана

вчера, 14:47

ПСЖ намерен укрепить линию обороны этим летом.

По данным источника, приоритетом для парижан является защитник «Бенфики» Томас Араухо. Однако парижский клуб намерен найти более дешёвый вариант.

Поэтому ПСЖ обратил своё внимание на Абдукодира Хусанова из «Ланса», переход которого может обойтись в 20 млн евро.

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Все комментарии
полиграф шариков
полиграф шариков
вчера в 21:19
дАрАгой ты наш псж, хоть всеми узбеками из России заинтересуйтесь и заберите себе!!!
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:47
Хусанов вместе с Файзуллаевым и Эркиновым сейчас считаются главными молодыми талантами узбекского футбола!
Хусанов играл в белорусском чемпионате, после чего его разглядели скауты Ланса и приобрели его всего лишь за 100 тыс €. Абдукодыр считался игроком молодежного состава но иногда тренировался с основой. И вот судьба дала игроку шанс поиграть в основе, т к лидер обороны Дансо сломался, а его напарник Медина тоже был недоступен, и Хусанов сполна воспользовался этим шансом и сейчас он один из главных активов Ланса и это в 20 лет!!!
Я не знаю радоваться за земляка или нет, т.к ПСЖ это огромный клуб во Франции, но будет ли у него там игровая практика или будет банку охранять?! Как по мне, лучше пока еще поиграть в Лансе, чем просиживать в Париже
112910415
112910415
вчера в 18:27
хорошие узбеки всем нужны
Сп62
Сп62
вчера в 17:57
Я подумал, что Файзулаева хотят взять.
AKH
AKH
вчера в 16:15
Лучше уж узбек, чем очередной португал. Скоро ПСЖ станет сб. этой страны..
q55zsvtr3cgv
q55zsvtr3cgv
вчера в 15:28
Денег не жалеют, не стоит он столько.
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:11
Двадцать миллионов евро, наверное это через чур завышенная цена за двадцатилетнего защитника, которого трансфермаркет оценивает в четыре раза дешевле, но всё равно в Узбекистане стали появляться футболисты, на которых и нашим скаутам следует обращать более пристальное внимание, по стоимости в десятки раз выгоднее южноамериканцев, а по ментальности и желанию играть в России наверное будут повыше.
Болейте за своих, а не против чужих!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:02
Хусаинов хороший футболист. Но чтоб усилить лавку псж.
qxqp6wf8b6ks
qxqp6wf8b6ks
вчера в 14:58
Ну с таким усилением шансы на долгожданную победу в Лиге чемпионов резко скакнут вверх
f43dr6n9xsrq
f43dr6n9xsrq
вчера в 14:58
Похоже цель ПСЖ - купить по одному игроку из каждой страны.
Гость
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