ПСЖ интересуется футболистом сборной Узбекистана

ПСЖ намерен укрепить линию обороны этим летом.
По данным источника, приоритетом для парижан является защитник «Бенфики» Томас Араухо. Однако парижский клуб намерен найти более дешёвый вариант.
Поэтому ПСЖ обратил своё внимание на Абдукодира Хусанова из «Ланса», переход которого может обойтись в 20 млн евро.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!
Хусанов играл в белорусском чемпионате, после чего его разглядели скауты Ланса и приобрели его всего лишь за 100 тыс €. Абдукодыр считался игроком молодежного состава но иногда тренировался с основой. И вот судьба дала игроку шанс поиграть в основе, т к лидер обороны Дансо сломался, а его напарник Медина тоже был недоступен, и Хусанов сполна воспользовался этим шансом и сейчас он один из главных активов Ланса и это в 20 лет!!!
Я не знаю радоваться за земляка или нет, т.к ПСЖ это огромный клуб во Франции, но будет ли у него там игровая практика или будет банку охранять?! Как по мне, лучше пока еще поиграть в Лансе, чем просиживать в Париже
Хусанов играл в белорусском чемпионате, после чего его разглядели скауты Ланса и приобрели его всего лишь за 100 тыс €. Абдукодыр считался игроком молодежного состава но иногда тренировался с основой. И вот судьба дала игроку шанс поиграть в основе, т к лидер обороны Дансо сломался, а его напарник Медина тоже был недоступен, и Хусанов сполна воспользовался этим шансом и сейчас он один из главных активов Ланса и это в 20 лет!!!
Я не знаю радоваться за земляка или нет, т.к ПСЖ это огромный клуб во Франции, но будет ли у него там игровая практика или будет банку охранять?! Как по мне, лучше пока еще поиграть в Лансе, чем просиживать в Париже