В «Баварии» заявили, что почти договорились о новом контракте с Нойером

Спортивный директор «Баварии» подтвердил, что мюнхенский клуб ведёт переговоры о продлении контракта с до 2026 года.

Переговоры идут в правильном направлении, и речь идёт об уточнении последних деталей. Обе стороны будут счастливы, когда это будет сделано. Я пока не могу сказать точно, когда.