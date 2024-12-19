Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыГермания. Бундеслига 2024/2025

В «Баварии» заявили, что почти договорились о новом контракте с Нойером

сегодня, 17:26

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль подтвердил, что мюнхенский клуб ведёт переговоры о продлении контракта с Мануэлем Нойером до 2026 года.

Переговоры идут в правильном направлении, и речь идёт об уточнении последних деталей. Обе стороны будут счастливы, когда это будет сделано. Я пока не могу сказать точно, когда.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Локомотив» продлил контракт со своим воспитанником, вернув его из аренды
Сегодня, 14:13 Фото
Стало известно, присоединится ли Рамос к «Боке Хуниорс»
Сегодня, 11:47
Переговоры о новом контракте Батракова с «Локо» начнутся на этой неделе
Вчера, 13:37
Араухо определился со своим будущим
Вчера, 13:32
Агент Бабича заявил, что серб зимой не покинет «Спартак»
Вчера, 10:41
План «двухэтапного продления» контракта Ямаля с «Барсой» остаётся в силе
Вчера, 10:34
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 18:01
Можно еще вспомнить Нконо!!! Тот, вообще летал- от штанги до штанги!!!
Брулин
Брулин
сегодня в 17:53
Нюбель карьеру закончит раньше Нойера. А ведь парня покупали как сменщика Нойера на годы вперёд.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:52
...без них тоже скучно,вспомним их по имённо: Шмехель,Бартез,Нигматулин, Нойер.....!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 17:47
Конеш потерпим. Посмеёмся, когда он очередной привоз придумает...)))
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 17:47
...чёрный юмор, Я вдруг Шумахера вспомнил,не приведи Господь!!!
Дай Бог здоровья...!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 17:42
контракт будет. все счастливы. скоро зимний перерыв. и наш лыжник снова поедет на отдых в горы...и сломается на полгода.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 17:38
Зачем Баварии Нойер? Он перестал быть надёжным, даже привозит иногда. Первым он точно быть не сможет... А на вторые роли не захочет
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:37
..а если по сравнении с Дино Дзоффом, всего лишь год-пустяк,
потерпим ! Это внутренняя кухня ,туда нас точно не пустят,ни с какими доводами!!!
Capral
Capral
сегодня в 17:29
Ничего их не учит. Обе стороны счастливы? Ну-ну...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 