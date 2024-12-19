В «Баварии» заявили, что почти договорились о новом контракте с Нойером

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль подтвердил, что мюнхенский клуб ведёт переговоры о продлении контракта с Мануэлем Нойером до 2026 года.
Переговоры идут в правильном направлении, и речь идёт об уточнении последних деталей. Обе стороны будут счастливы, когда это будет сделано. Я пока не могу сказать точно, когда.
Дай Бог здоровья...!!!
Дай Бог здоровья...!!!
потерпим ! Это внутренняя кухня ,туда нас точно не пустят,ни с какими доводами!!!
потерпим ! Это внутренняя кухня ,туда нас точно не пустят,ни с какими доводами!!!